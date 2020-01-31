Facebook начнет удалять фейковые новости о коронавирусе
Facebook начнет удалять фейковые новости о новом типе коронавируса, говорится в блоге компании. Facebook также будет уведомлять пользователей, что они поделились или собираются поделиться недостоверной информацией. Речь идет о контенте, содержащем информацию о теории заговора и утверждениях, признанных ложными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Соцсеть также будет удалять сообщения с информацией или рекомендациями, которые могут нанести вред здоровью. Речь идет о ненаучных средствах и сомнительного рода лекарствах. В свою очередь в Instagram будут блокироваться хештэги с соответствующей тематикой.
Китайские власти 31 декабря объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV), в Ухане. На данный момент более 7800 человек заразились вирусом, из них умерли 213 человек. Коронавирус нового типа активно распространяется в Китае и странах Юго-Восточной Азии. На сегодня уже известно о подтвержденных случаях заболевания вирусом в Японии, Сингапуре, Вьетнаме, Южной Корее, Таиланде, Индии, Непале, США, Австралии, Малайзии, Франции, Германии, ОАЭ и на Филиппинах. После успешного лечения из больниц был выписан 171 человек.
В пятницу, 31 января, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о двух случаях заболевания коронавирусом нового типа в России. Двое заразившихся являются гражданами Китая. Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших сейчас находятся в инфекционной больнице, в боксированной палате. У обоих заболевание протекает в легкой форме, состояние здоровья стабильное. Изначально наблюдались симптомы ОРВИ и незначительное повышение температуры тела, сейчас клинических проявлений вируса нет, говорила Голикова.