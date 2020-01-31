Facebook начнет удалять фейковые новости о коронавирусе

Китайские власти 31 декабря объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV), в Ухане. На данный момент более 7800 человек заразились вирусом, из них умерли 213 человек. Коронавирус нового типа активно распространяется в Китае и странах Юго-Восточной Азии. На сегодня уже известно о подтвержденных случаях заболевания вирусом в Японии, Сингапуре, Вьетнаме, Южной Корее, Таиланде, Индии, Непале, США, Австралии, Малайзии, Франции, Германии, ОАЭ и на Филиппинах. После успешного лечения из больниц был выписан 171 человек.