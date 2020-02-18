Режиссер Бортко попросил Минкульт помочь найти 800 млн рублей для фильма о Наполеоне
Режиссер Владимир Бортко на заседании комитета по культуре Госдумы попросил министра культуры Ольгу Любимову помочь найти 800 млн руб. для съемок фильма о Наполеоне и Александре I. В рамках заявленного проекта Бортко планирует выпустить полнометражный фильм и сериал из восьми эпизодов, 800 млн руб.-это общий производственный бюджет. Съемки планируется проводить, в том числе, во Франции, рассказал Бортко.
По словам режиссера, он обращался в администрацию президента, которая в свою очередь познакомила его с «Газпром-Медиа». Этот медиахолдинг, как уточнил Бортко «Ведомостям», в период когда его возглавлял Дмитрий Чернышенко, обещал частично профинансировать проект. Но после ухода Чернышенко в правительство, вопрос пока остался нерешенным.
«Официально Минкультуры ничем помочь не может. Но может ли министерство обратится к кому-то с просьбой помочь. Помогите Христа ради!»
Как рассказал «Ведомостям» Бортко, заявку на получение субсидий на производство фильма он подал в Фонд кино. Но фонд не сможет профинансировать фильм полностью, кроме того, он выделяет деньги на проекты, у которых уже есть инвесторы, а пока их у фильма нет, добавил режиссер.
Ведомости запросили комментарий «Газпром-Медиа».
Одна из самых известных работ Бортко – это экранизация повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» (1988 г.). Он также снял «Афганский излом» (1991 г.), «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» (1998 г.) и несколько серий «Улицы разбитых фонарей» (1997 г.). В прошлом году Бортко баллотировался от КПРФ на выборы губернатора Санкт-Петербурга, но снял свою кандидатуру.