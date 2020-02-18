Режиссер Бортко попросил Минкульт помочь найти 800 млн рублей для фильма о Наполеоне

Как рассказал «Ведомостям» Бортко, заявку на получение субсидий на производство фильма он подал в Фонд кино. Но фонд не сможет профинансировать фильм полностью, кроме того, он выделяет деньги на проекты, у которых уже есть инвесторы, а пока их у фильма нет, добавил режиссер.