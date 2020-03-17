Megogo запустил бесплатные игры на Smart TV

Видеосервис Megogo запустил раздел с бесплатными играми для пользователей своего приложения на Smart TV, сообщила пресс-служба компании. Пока сервис доступен только на смарт-телевизорах LG с системой WebOS от 2017 г., но уже через несколько недель появится на моделях LG с системой WebOs всех годов выпуска, а также на телевизорах Samsung с операционной системой Tizen.