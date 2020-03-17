Megogo запустил бесплатные игры на Smart TV
Видеосервис Megogo запустил раздел с бесплатными играми для пользователей своего приложения на Smart TV, сообщила пресс-служба компании. Пока сервис доступен только на смарт-телевизорах LG с системой WebOS от 2017 г., но уже через несколько недель появится на моделях LG с системой WebOs всех годов выпуска, а также на телевизорах Samsung с операционной системой Tizen.
В каталоге сейчас пять игр: «История Гимли», «Пасьянс Клондайк», «Викторина на миллион», «Нарды» и «Минёр». Вскоре он должен пополниться еще двумя, обещает Megogo. Видеосервис запустил раздел с играми на Smart TV первым на российском рынке.
Megogo – третий по размеру выручки видеосервис (делит это место с Amediateka) с долей рынка 9% по итогам 2018 г. Лидер – ivi, c долей рынка 37%. Выручка всех онлайн-кинотеатров в 2018 г. составила 11,4 млрд руб., следует из данных «ТМТ консалтинга».
В декабре прошлого года Megogo первым на рынке запустил караоке.