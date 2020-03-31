Обращение президента о коронавирусе посмотрели более 11 млн россиян

Обращение президента Владимира Путина о ситуации с коронавирусом посмотрели 11,1 млн россиян, проживающих в городах с населением более 100 000 человек, следует из данных исследовательской компании Mediascope. Это почти в два раза больше, чем аналогичный показатель экстренного выступления о пенсионной реформе, с которым президент выступил в августе 2018 г. Его тогда посмотрели 6,8 млн жителей крупных городов.