Обращение президента о коронавирусе посмотрели более 11 млн россиян
Обращение президента Владимира Путина о ситуации с коронавирусом посмотрели 11,1 млн россиян, проживающих в городах с населением более 100 000 человек, следует из данных исследовательской компании Mediascope. Это почти в два раза больше, чем аналогичный показатель экстренного выступления о пенсионной реформе, с которым президент выступил в августе 2018 г. Его тогда посмотрели 6,8 млн жителей крупных городов.
Выступление Путина в 16.21 мск 25 марта транслировали 17 телеканалов. В своем 17-минутном обращении президент объявил рабочую неделю с 30 марта по 3 апреля выходной и перенес на неопределенный срок голосование по поправкам в Конституцию, которое должно было состояться 22 апреля. А также объявил ряд социальных и экономических мер поддержки.
Суммарная доля обращения президента о ситуации с коронавирусом составила 72,3%. Это значит, что именно такой процент зрителей, находившихся в данный момент у экранов телевизоров, смотрели именно выступление президента.
Больше всего зрителей следили за выступлением Путина в эфире телеканала «Россия 1» (входит в холдинг ВГТРК) – 2,52 млн россиян. На втором месте – принадлежащий холдингу «Газпром-медиа» канал НТВ – 1,87 млн россиян. На третьем по популярности оказался «Первый канал». За обращением президента в эфире этого вещателя следили 1,78 млн жителей крупных городов страны.