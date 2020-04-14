UFC запустила в России видеосервис для фанатов единоборств

Сервис UFC Fight Pass будет транслировать в прямом эфире все турниры UFC – как на английском, так и в русском переводе. Это часть глобального видеосервиса компании. Причем в России по единой подписке в 399 руб. в месяц будут доступны и те бои, которые UFC обычно предлагает оплачивать отдельно – например, популярные бои с Конором Макгрегором.