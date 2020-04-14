UFC запустила в России видеосервис для фанатов единоборств
Спортивная Ultimate Fighting Championship (UFC) запустила видеосервис на русском языке для фанатов смешанных единоборств и других боевых искусств, сообщила компания. Сервис называется UFC Fight pass.
Часть турниров UFC уже доступны интернет-пользователям в России – в конце 2018 г. компания эксклюзивно договорилась о трансляции большей части турниров с «Медиа-телекомом», совместной компанией Национальной медиа группы (НМГ) и Ростелекома. Эти трансляции выйдут на видеосервисах Wink (принадлежит «Ростелекому») и More.tv (управляется НМГ). Будущий запуск в России UFC Fight Pass обсуждался при заключении сделки с «Медиа-телекомом», уточнил вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский.
Сервис UFC Fight Pass будет транслировать в прямом эфире все турниры UFC – как на английском, так и в русском переводе. Это часть глобального видеосервиса компании. Причем в России по единой подписке в 399 руб. в месяц будут доступны и те бои, которые UFC обычно предлагает оплачивать отдельно – например, популярные бои с Конором Макгрегором.
Помимо турниров UFC здесь будут доступны больше 200 мероприятий в год, обещает компания – турниры женской лиги единоборств Invicta FC, соревнования по кикбоксингу Glory Kickboxing, бойцовского Quintet, боксерские матчи и др.
Также UFC обещает представлять пользователям UFC Fight Pass ранний доступ на покупку билетов на сами турниры.