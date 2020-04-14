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UFC запустила в России видеосервис для фанатов единоборств

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Спортивная Ultimate Fighting Championship (UFC) запустила видеосервис на русском языке для фанатов смешанных единоборств и других боевых искусств, сообщила компания. Сервис называется UFC Fight pass.

Часть турниров UFC уже доступны интернет-пользователям в России – в конце 2018 г. компания эксклюзивно договорилась о трансляции большей части турниров с «Медиа-телекомом», совместной компанией Национальной медиа группы (НМГ) и Ростелекома. Эти трансляции выйдут на видеосервисах Wink (принадлежит «Ростелекому») и More.tv (управляется НМГ). Будущий запуск в России UFC Fight Pass обсуждался при заключении сделки с «Медиа-телекомом», уточнил вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский.

Сервис UFC Fight Pass будет транслировать в прямом эфире все турниры UFC – как на английском, так  и в русском переводе. Это часть глобального видеосервиса компании. Причем в России по единой подписке в 399 руб. в месяц будут доступны и те бои, которые UFC обычно предлагает оплачивать отдельно – например, популярные бои с Конором Макгрегором.

Помимо турниров UFC здесь будут доступны больше 200 мероприятий в год, обещает компания – турниры женской лиги единоборств Invicta FC, соревнования по кикбоксингу Glory Kickboxing, бойцовского Quintet, боксерские матчи и др.

Также UFC обещает представлять пользователям UFC Fight Pass ранний доступ на покупку билетов на сами турниры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных