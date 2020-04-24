Рынок ТВ-рекламы в I квартале вырос на 3%
В I квартале 2020 г. рекламодатели потратили на продвижение в телеэфире 43 млрд руб., что на 3% больше, чем годом ранее. Это оценка Национального рекламного альянса (НРА), через которого продается больше 90% телерекламы в стране.
Получается, I квартал стал первым с осени 2018 г. периодом, когда доходы телеканалов выросли. Так, в 2019 г. телеканалы потеряли 6% доходов от рекламы, сообщала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Именно эта ассоциация традиционно дает оценки рекламного рынка. Но на этот раз НРА впервые опубликовал собственные данные, не дожидаясь подведения итогов ассоциацией по всем остальным медиа – интернету, прессе и так далее.
Быстрее всего в начале 2020 г. росли тематические каналы, однако «по остальным сегментам ТВ-рынка динамика также положительная», указано в сообщении НРА. Получается, у крупных эфирных телеканалов динамика роста рекламных доходов в I квартале была несколько ниже, чем плюс 3%.
Среди рекламодателей быстрее всего росли бюджеты у игроков в области интернет-торговли, указывает НРА – их расходы на продвижение в эфире выросли сразу в полтора раза. Также выросли бюджеты у розничной торговли (плюс 28%) и производителей продуктов питания (плюс 10%). Сразу 15 компаний среди 100 крупнейших рекламодателей увеличили бюджеты на 20% и более.
Повышение спроса на ТВ-рекламу подтверждает эффективность новой стратегии НРА по продажам, говорит гендиректор этого селлера Алексей Толстоган. Несмотря на то, что в марте на рынок уже начали влиять пандемия коронавируса и экономический спад, в целом за I квартал продажи ТВ-рекламы выросли, подчеркивает он.
Но уже в апреле заметная часть рекламодателей либо отказались от уже запланированных кампаний в эфире, либо перенесли их на более поздние сроки, прежде всего на осень, рассказывали «Ведомостям» топ-менеджеры телеканалов и рекламных агентств. НРА прогнозирует, что в апреле рынок ТВ-рекламы упадет на 15%, рассказывали «Ведомостям» источники, близкие к селлеру. Похожая оценка у топ-менеджеров двух крупных рекламных групп. А вот топ-менеджеры крупных телеканалов оценивают ситуацию заметно пессимистичнее и считают, что в этом месяце потеряют до 25% доходов от рекламы.