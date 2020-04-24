Рынок ТВ-рекламы в I квартале вырос на 3%

Но уже в апреле заметная часть рекламодателей либо отказались от уже запланированных кампаний в эфире, либо перенесли их на более поздние сроки, прежде всего на осень, рассказывали «Ведомостям» топ-менеджеры телеканалов и рекламных агентств. НРА прогнозирует, что в апреле рынок ТВ-рекламы упадет на 15%, рассказывали «Ведомостям» источники, близкие к селлеру. Похожая оценка у топ-менеджеров двух крупных рекламных групп. А вот топ-менеджеры крупных телеканалов оценивают ситуацию заметно пессимистичнее и считают, что в этом месяце потеряют до 25% доходов от рекламы.