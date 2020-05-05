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Телеиндустрия призвала включить местные каналы в число пострадавших от вируса

Ведомости

Академия российского телевидения, объединяющая более 100 телекомпаний, обратилась к правительству с просьбой включить региональное ТВ в число отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, сообщает пресс-служба организации. Это поможет компаниям сохранить штат и выжить в условиях кризиса.

Одновременно с резким падением рекламных доходов каналы столкнулись с ростом объемов работы, указано в заявлении академии. По их утверждению, роль телевидения в освещении ситуации важна как никогда именно в регионах. Под обращением подписались генеральные директоры и руководители «Ника ТВ» (Сергей Трубицын), ТРК «Башкортостан» (Рустам Зарафутдинов), «Архыз 24» (Станислав Беляков), «Сибинформбюро» (Павел Девайкин), «Макс медиа групп» (Михаил Микшис) и «Томского времени» (Марк Минин). Также подписи оставили федеральные телеведущие Владимир Познер, Кирилл Набутов и Анатолий Лысенко.

Из-за коронавируса телекомпании недополучат 40–50 млрд руб. рекламных поступлений, а общие потери медиакомпаний в 2020 г. составят около 100 млн руб., писал ранее министр связи Максут Шадаев. Он предлагал правительству включить все СМИ в список пострадавших отраслей.

Перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, был определен правительством 30 марта и позднее дополнялся. Компании из таких отраслей получают помощь государства в приоритетном порядке. В число отраслей входят, в частности, авиа- и автоперевозки, гостиничный бизнес, спортивные и туристические фирмы, музеи и зоопарки.

Ранее по теме: Минкомсвязи попросило включить СМИ в список пострадавших от вируса отраслей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных