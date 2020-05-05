Телеиндустрия призвала включить местные каналы в число пострадавших от вируса

Одновременно с резким падением рекламных доходов каналы столкнулись с ростом объемов работы, указано в заявлении академии. По их утверждению, роль телевидения в освещении ситуации важна как никогда именно в регионах. Под обращением подписались генеральные директоры и руководители «Ника ТВ» (Сергей Трубицын), ТРК «Башкортостан» (Рустам Зарафутдинов), «Архыз 24» (Станислав Беляков), «Сибинформбюро» (Павел Девайкин), «Макс медиа групп» (Михаил Микшис) и «Томского времени» (Марк Минин). Также подписи оставили федеральные телеведущие Владимир Познер, Кирилл Набутов и Анатолий Лысенко.