Торговля одеждой, музеи и зоопарки вошли в перечень пострадавших отраслей

Перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, был определен правительством 30 марта и позднее дополнялся. В него входят, например, авиа- и автоперевозки, деятельность по организации досуга и развлечений, туристические услуги и гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, бытовые услуги и т. д.