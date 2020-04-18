Торговля одеждой, музеи и зоопарки вошли в перечень пострадавших отраслей
Премьер Михаил Мишустин расширил перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса. Компании из таких отраслей получат помощь государства в приоритетном порядке. Так, список в разделе «Культура, организация досуга и развлечений» дополнили музеи и зоопарки.
Кроме того, в перечне появился новый раздел — «Розничная торговля непродовольственными товарами». В него вошли торговля автомобилями, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.
Перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, был определен правительством 30 марта и позднее дополнялся. В него входят, например, авиа- и автоперевозки, деятельность по организации досуга и развлечений, туристические услуги и гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, бытовые услуги и т. д.