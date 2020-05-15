Минюст признал, что RT незаконно не публиковал отчеты о своей деятельности

Из него следует, что «ТВ-Новости» в соответствии с законом ежегодно предоставляет в Минюст отчеты о своей деятельности, включая сведения о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Но другое требование — публиковать эти отчеты в интернете — организация не выполняет с 2010 г., показала проверка.