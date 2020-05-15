Минюст признал, что RT незаконно не публиковал отчеты о своей деятельности
Главное управление Министерства юстиции по Москве признало, что автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», управляющая телеканалом RT, незаконно не публикует в интернете отчеты о своей деятельности. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Она опубликовала документ у себя в Facebook.
Из него следует, что «ТВ-Новости» в соответствии с законом ежегодно предоставляет в Минюст отчеты о своей деятельности, включая сведения о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Но другое требование — публиковать эти отчеты в интернете — организация не выполняет с 2010 г., показала проверка.
Срок привлечения к административной ответственности за это нарушение составляет три месяца и уже истек, добавил Минюст: «Привлечение организации к административной ответственности в настоящее время не представляется возможным».
Отчет за 2019 г. АНО «ТВ-Новости» должно опубликовать до 1 июня. «Если отчет не будет опубликован и в этот раз, буду требовать привлечение компании к административной ответственности. Ну или пусть раскроют источник, где так тщательно скрываемые отчеты все-таки опубликованы», — написала Соболь.
«Ведомости» направили запросы в Министерство юстиции и главному редактору RT Маргарите Симоньян. На момент публикации ответов не было.