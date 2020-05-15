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Минюст признал, что RT незаконно не публиковал отчеты о своей деятельности

Ведомости

Главное управление Министерства юстиции по Москве признало, что автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», управляющая телеканалом RT, незаконно не публикует в интернете отчеты о своей деятельности. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Она опубликовала документ у себя в Facebook.

Из него следует, что «ТВ-Новости» в соответствии с законом ежегодно предоставляет в Минюст отчеты о своей деятельности, включая сведения о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Но другое требование — публиковать эти отчеты в интернете — организация не выполняет с 2010 г., показала проверка.

Срок привлечения к административной ответственности за это нарушение составляет три месяца и уже истек, добавил Минюст: «Привлечение организации к административной ответственности в настоящее время не представляется возможным».

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Отчет за 2019 г. АНО «ТВ-Новости» должно опубликовать до 1 июня. «Если отчет не будет опубликован и в этот раз, буду требовать привлечение компании к административной ответственности. Ну или пусть раскроют источник, где так тщательно скрываемые отчеты все-таки опубликованы», — написала Соболь.

«Ведомости» направили запросы в Министерство юстиции и главному редактору RT Маргарите Симоньян. На момент публикации ответов не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных