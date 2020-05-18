«В контакте» запустила групповые видеозвонки
Социальная сеть «В контакте» запустила функцию групповых видеозвонков в мобильном приложении. На старте одновременно общаться в них могут до восьми человек, говорится в сообщении компании.
Чтобы начать разговор, нужно открыть беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить. Добавить участников также можно прямо во время разговора. Принимать звонки уже может любой пользователь, а возможность их создавать появится у всей аудитории социальной сети в ближайшие дни.
«В контакте» запустила голосовые и видеозвонки для мобильного приложения в апреле 2018 г. Распространение коронавируса и введение режимов самоизоляции привело к повышенному спросу на сервисы видеоконференций.
В марте Google сделал видеоконференции Meet бесплатными. В конце апреля Facebook представила сервис для групповых видеозвонков в мессенджере Messenger Rooms, а «Одноклассники» добавили возможность транслировать видеозвонки в прямом эфире. Запуск групповых видеозвонков в 2020 г. анонсировал Telegram.