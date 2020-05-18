«В контакте» запустила групповые видеозвонки

Чтобы начать разговор, нужно открыть беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить. Добавить участников также можно прямо во время разговора. Принимать звонки уже может любой пользователь, а возможность их создавать появится у всей аудитории социальной сети в ближайшие дни.