Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

Google сделал видеоконференции Meet бесплатными

Ведомости

Google откроет доступ к корпоративному сервису видеоконференций Google Meet для всех пользователей, сообщает компания. Ранее создавать звонки могли только пользователи платных тарифов G Suite. Теперь бесплатный аккаунт Google можно будет использовать как для подключения к чужим конференциям, так и для создания собственных.

Бесплатный доступ к Google Meet будет разворачиваться поэтапно, пользователи могут оставить заявку на получение уведомления на сайте Google. Бесплатный тариф позволит создавать звонки масштабом до 100 участников. Время одного звонка ограничено 60 минутами, но Google отметила, что не будет контролировать лимит до 30 сентября.

Распространение коронавируса и введение режимов самоизоляции привело к повышенному спросу на сервисы видеоконференций. В марте Google расширил список опций видеосвязи, доступных без дополнительной платы, однако сам сервис все еще требовал платного аккаунта G Suite.

В 2020 г. программа Zoom опередила Meet и аналоги от Microsoft (Skype и Microsoft Teams) по темпам роста пользовательской базы. В апреле в Zoom было зарегистрировано 300 млн пользователей, сервис также позволяет подключаться к звонкам без регистрации. При этом некоторые крупные компании, такие как Ericsson, Daimler и Bank of America, запрещают своим сотрудникам использовать Zoom из-за проблем с безопасностью звонков.

Ранее по теме: Норвежский конкурент Zoom планирует IPO

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных