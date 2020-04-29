Google сделал видеоконференции Meet бесплатными

В 2020 г. программа Zoom опередила Meet и аналоги от Microsoft (Skype и Microsoft Teams) по темпам роста пользовательской базы. В апреле в Zoom было зарегистрировано 300 млн пользователей, сервис также позволяет подключаться к звонкам без регистрации. При этом некоторые крупные компании, такие как Ericsson, Daimler и Bank of America, запрещают своим сотрудникам использовать Zoom из-за проблем с безопасностью звонков.