Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве. Первым на это обратил внимание The Bell.
Среди изданий, которые удалили новость — «Газета.ру», «Лента.ру», «Московский комсомолец», Rambler News, Regnum, телеканал «360 Подмосковье». Источник в одном из изданий рассказал The Bell, что заметки снимали по звонку чиновников из мэрии Москвы и из администрации президента. В Rambler Group пока отказались от комментариев.
Видеоролик с пародией на Путина и Собянина Галкин опубликовал на своей странице в Instagram вечером 28 мая. В пятиминутном видео с подписью «Счастливое время строгого режима прогулок» он одновременно изображает обоих политиков, которые обсуждают правила прогулок в Москве по графику. Менее чем за сутки только в Instagram артиста ролик собрал более 2,8 млн просмотров.
Галкин не первый раз пародирует Путина. В интервью на YouTube-канале «А поговорить» в 2019 г. он говорил, что не боится это делать. Весной 2020 г. сам Путин в интервью ТАСС прокомментировал слова артиста. «Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно», — сказал Путин, добавив, что считает юмор Галкина востребованным.