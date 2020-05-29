Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Галкин не первый раз пародирует Путина. В интервью на YouTube-канале «А поговорить» в 2019 г. он говорил, что не боится это делать. Весной 2020 г. сам Путин в интервью ТАСС прокомментировал слова артиста. «Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно», — сказал Путин, добавив, что считает юмор Галкина востребованным.