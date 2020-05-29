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Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Ведомости

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве. Первым на это обратил внимание The Bell.

Среди изданий, которые удалили новость — «Газета.ру», «Лента.ру», «Московский комсомолец», Rambler News, Regnum, телеканал «360 Подмосковье». Источник в одном из изданий рассказал The Bell, что заметки снимали по звонку чиновников из мэрии Москвы и из администрации президента. В Rambler Group пока отказались от комментариев.

Видеоролик с пародией на Путина и Собянина Галкин опубликовал на своей странице в Instagram вечером 28 мая. В пятиминутном видео с подписью «Счастливое время строгого режима прогулок» он одновременно изображает обоих политиков, которые обсуждают правила прогулок в Москве по графику. Менее чем за сутки только в Instagram артиста ролик собрал более 2,8 млн просмотров.

Ранее по теме: Собянин предложил разрешить москвичам с 1 июня гулять по графику

Галкин не первый раз пародирует Путина. В интервью на YouTube-канале «А поговорить» в 2019 г. он говорил, что не боится это делать. Весной 2020 г. сам Путин в интервью ТАСС прокомментировал слова артиста. «Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно», — сказал Путин, добавив, что считает юмор Галкина востребованным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных