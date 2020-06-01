Умер «упаковывавший» объекты природы и архитектуры художник Христо

Христо Явашев родился в Болгарии 13 июня 1935 г. Учился Софийской Академии художеств, жил и работал в Праге и Париже. В Нью-Йорк он переехал в 1964 г., в США он женился на Жанне-Клод де Гийебон. Она умерла в 2009 г. от осложнений, связанных с аневризмой мозга. Свои «завернутые» работы Христо создавал в творческом сотрудничестве с женой, вместе они совершили прорыв за границы архитектуры, живописи и скульптуры. Художники начинали с мебели и консервных банок, но очень скоро перешли на более крупные объекты — здания, мосты и острова. В 1970-х гг. Христо оборачивал городские стены в Риме, в 1980-х — острова в заливе в Майами, в 1995-м — Рейхстаг, а в 2016-м проложил 3 км дорожек по воде вокруг острова Изео в Италии. « Было ли это "искусством", они не знали и не заботились. Если это было принципиально бессмысленно, никто не жаловался. Здесь было на что посмотреть, по чему пройтись и о чем подумать», — цитирует New York Times слова своего Джона Рассела по поводу парижской инсталляции 1985 г.