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Умер «упаковывавший» объекты природы и архитектуры художник Христо

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Американский художник-концептуалист болгарского происхождения Христо Явашев, известный как Христо, умер в воскресенье, 31 мая в возрасте 84 года. Он прославился так называемыми «завернутыми» работами: Христо «упаковывал» различные объекты — от единичных предметов до монументов и памятников архитектуры— в творческом союзе со своей женой Жанной-Клод. О смерти «по естественным причинам» сообщил офис Христо и Жан-Клод на странице художника в Facebook.

«Христо прожил свою жизнь по полной программе. Он не только мечтал о том, что казалось невозможным, но и осознанно создавал это. Кристо и Жанна-Клод объединили людей в всем мире общим опытом, и их работы живут в наших сердцах и воспоминаниях», — говорится в опубликованном заявлении офиса. В нем также сообщается, что запланированный на 18 сентября — 3 октября 2020 г. арт-проект по «упаковке» в полипропиленовую пленку Триумфальной арки в Париже будет перенесен и состоится в 2021 г. Выставка Христо и Жанны-Клод откроется с 1 июля в Центре Помпиду в Париже и продлится до 19 октября. «Кристо и Жанна-Клод всегда ясно давали, что их работы будут жить и после их смерти», — отмечается в сообщении о кончине художника. Ранее планировалось, что выставка в центре Помпиду откроется в марте, а сентябрьский проект будет приурочен к ней. Предполагалось, что на работу израсходуют 25 тыс. кв. м. полипропиленовой ткани серебристого цвета и 7 тыс. м. красной веревки.

Христо Явашев родился в Болгарии 13 июня 1935 г. Учился Софийской Академии художеств, жил и работал в Праге и Париже. В Нью-Йорк он переехал в 1964 г., в США он женился на Жанне-Клод де Гийебон. Она умерла в 2009 г. от осложнений, связанных с аневризмой мозга. Свои «завернутые» работы Христо создавал в творческом сотрудничестве с женой, вместе они совершили прорыв за границы архитектуры, живописи и скульптуры. Художники начинали с мебели и консервных банок, но очень скоро перешли на более крупные объекты — здания, мосты и острова. В 1970-х гг. Христо оборачивал городские стены в Риме, в 1980-х — острова в заливе в Майами, в 1995-м — Рейхстаг, а в 2016-м проложил 3 км дорожек по воде вокруг острова Изео в Италии. « Было ли это "искусством", они не знали и не заботились. Если это было принципиально бессмысленно, никто не жаловался. Здесь было на что посмотреть, по чему пройтись и о чем подумать», — цитирует New York Times слова своего Джона Рассела по поводу парижской инсталляции 1985 г.

Среди знаменитых работ пары концептуалистов, от замысла которых до воплощения могли пройти десятилетия, — «Завернутый берег» в Сиднее (Австралия, 1968-1969 гг.), «Долина Колорадо» (1970-9172), «Бегущий забор» (Калифорния, 1972-1976), «Окруженный островами-1» (Париж, 1975-1985), «Зонтики в Японии и Калифорнии» (1984–1991), «Обернутый рейхстаг» в Берлине (1972–1995), «Ворота в Центральном парке Нью-Йорка» (1979–2005), «Плавающие пирсы в Изео» (2014-2016) и инсталляция «Мастаба и бочки»» на пруду Серпантин в лондонском Гайд-парке (2016-2018.). Только на последнюю работу Христо потратил, по данным Forbes, £3 млн собственных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных