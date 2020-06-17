Выручка «Газпром-медиа» в I квартале выросла на 5%
Консолидированные доходы сегмента «Медиа-бизнес» Газпромбанка выросли в I кв. 2020 г. на 5% до 24,9 млрд руб., сообщил «Газпром — медиа» со ссылкой на отчетность банка. Операционная прибыль выросла на 22% до 1,6 млрд руб.
Почти 17 млрд руб. «Газпром — медиа» заработал на рекламе, что на 2% больше, чем в том же периоде 2019 г. Получается, рекламные доходы холдинга росли медленнее, чем рынок в целом (+4% в I кв. 2020 г.).
Еще 8 млрд руб. «Газпром — медиа» заработал на прокате кино и на дистрибуции платных тематических каналов.
«Газпром — медиа» управляет такими телеканалами как НТВ, ТНТ, «Пятница», ТВ-3, 2x2, ТНТ 4, «Матч», платными спортивными каналами, радиостанциями, кинопрокатной компанией «Централ партнершип».