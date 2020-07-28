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«Яндекс» вслед за Mail.ru Group снизил рекламную выручку

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Выручка «Яндекса» от рекламы снизилась во II квартале 2020 г. на 15% до 24,8 млрд руб., следует из отчета компании. Ранее о снижении рекламной выручки сообщила и Mail.ru Group, у нее падение этого показателя по итогам II квартала 2020 г. составило 5,2% до 7,98 млрд руб. 

Консолидированная выручка «Яндекса» осталась на уровне аналогичного периода прошлого года ‒ 41,4 млрд руб., доля нерекламной выручки впервые составила 40%.

В I квартале 2020 г. рост выручки «Яндекса» замедлился и составил 26% (в I квартале 2019 г. – 40%), до 47 млрд руб. В конце июня «Яндекс» заявлял, что из-за влияния ситуации с коронавирусом ожидает во II квартале снижения выручки на 0,5% до 40,6–41,8 млрд руб.

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Треть от всей выручки «Яндекса» впервые принесло подразделение «Такси», доходы которого во II квартале 2020 г. выросли на 42% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ‒ до 12,5 млрд руб. Почти в два раза (на 89%) выросла выручка «Яндекс.Маркета», которая в апреле ‒ июне составила 7,2 млрд руб. Удвоение показали и доходы «Яндекса» от медиасервисов – до 1,7 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA во II квартале 2020 г. снизился на 35% до 8,5 млрд руб., скорректированная чистая прибыль упала на 67% до 1,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных