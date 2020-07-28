«Яндекс» вслед за Mail.ru Group снизил рекламную выручку

Треть от всей выручки «Яндекса» впервые принесло подразделение «Такси», доходы которого во II квартале 2020 г. выросли на 42% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ‒ до 12,5 млрд руб. Почти в два раза (на 89%) выросла выручка «Яндекс.Маркета», которая в апреле ‒ июне составила 7,2 млрд руб. Удвоение показали и доходы «Яндекса» от медиасервисов – до 1,7 млрд руб.