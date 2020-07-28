«Яндекс» вслед за Mail.ru Group снизил рекламную выручку
Выручка «Яндекса» от рекламы снизилась во II квартале 2020 г. на 15% до 24,8 млрд руб., следует из отчета компании. Ранее о снижении рекламной выручки сообщила и Mail.ru Group, у нее падение этого показателя по итогам II квартала 2020 г. составило 5,2% до 7,98 млрд руб.
Консолидированная выручка «Яндекса» осталась на уровне аналогичного периода прошлого года ‒ 41,4 млрд руб., доля нерекламной выручки впервые составила 40%.
В I квартале 2020 г. рост выручки «Яндекса» замедлился и составил 26% (в I квартале 2019 г. – 40%), до 47 млрд руб. В конце июня «Яндекс» заявлял, что из-за влияния ситуации с коронавирусом ожидает во II квартале снижения выручки на 0,5% до 40,6–41,8 млрд руб.
Треть от всей выручки «Яндекса» впервые принесло подразделение «Такси», доходы которого во II квартале 2020 г. выросли на 42% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ‒ до 12,5 млрд руб. Почти в два раза (на 89%) выросла выручка «Яндекс.Маркета», которая в апреле ‒ июне составила 7,2 млрд руб. Удвоение показали и доходы «Яндекса» от медиасервисов – до 1,7 млрд руб.
Скорректированный показатель EBITDA во II квартале 2020 г. снизился на 35% до 8,5 млрд руб., скорректированная чистая прибыль упала на 67% до 1,9 млрд руб.