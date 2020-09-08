Народный артист Назаров попал в реанимацию после заражения коронавирусом
Народного артиста России Юрия Назарова госпитализировали после того, как он заразился новым коронавирусом, рассказала РЕН ТВ дочь актера Татьяна Назарова.
По ее информации, состояние 83-летнего актера оценивается как тяжелое, в настоящее время он находится в реанимации на девятом дне болезни. Назарова добавила, что ситуация находится под контролем врачей, которые не увидели причин для того, чтобы подключить ее отца к аппарату искусственной вентиляции легких.
«У него коронавирус. Сейчас все под контролем. Он в реанимации, но это все некритично. Потому что он не на ИВЛ», — сказала Назарова.
Назаров известен множеством ролей в советских и российских фильмах, в числе которых такие картины, как «Андрей Рублёв», где он исполнил две роли, а также «Сталинград», «Бой с тенью», «Маленькая Вера» и многие другие.