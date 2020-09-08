Народный артист Назаров попал в реанимацию после заражения коронавирусом

По ее информации, состояние 83-летнего актера оценивается как тяжелое, в настоящее время он находится в реанимации на девятом дне болезни. Назарова добавила, что ситуация находится под контролем врачей, которые не увидели причин для того, чтобы подключить ее отца к аппарату искусственной вентиляции легких.