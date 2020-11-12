СМИ узнали о желании Трампа создать конкурента Fox News

Теперь действующий президент хочет создать конкурента телеканалу, который был бы полностью цифровым, так как создавать с нуля кабельное телевидение слишком дорого и долго. Новое издание планируется сделать подписным, а подписчики будут аккумулированы среди сторонников Трампа через базу данных их имейлов и телефонных номеров. Параллельно запуску нового медиа американский лидер, по данным собеседников портала, хочет «раздавить Fox» во время кампании по пересчету голосов.