СМИ узнали о желании Трампа создать конкурента Fox News
Действующий президент США Дональд Трамп после вероятного поражения на выборах думает о создании новой цифровой медиакомпании с аудиторией на основе собственных сторонников. Она должна составить конкуренцию телекомпании Fox News, не оправдавшей ожиданий, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
По данным портала, ряд советников Трампа считают, что Fox News преждевременно заявил о победе конкурента действующего президента Джо Байдена (демократическая партия) при подсчете голосов в Аризоне, после чего эту информацию подхватили и другие СМИ. Собеседники издания сообщили, что это привело Трампа в ярость и «он, без сомнения, хочет разгромить Fox News».
Теперь действующий президент хочет создать конкурента телеканалу, который был бы полностью цифровым, так как создавать с нуля кабельное телевидение слишком дорого и долго. Новое издание планируется сделать подписным, а подписчики будут аккумулированы среди сторонников Трампа через базу данных их имейлов и телефонных номеров. Параллельно запуску нового медиа американский лидер, по данным собеседников портала, хочет «раздавить Fox» во время кампании по пересчету голосов.
Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, кандидат от демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 214 голосов.
Действующий президент заявил о фальсификации выборов и коррупции. Штаб Трампа объявил о намерении обратиться в суды штатов, где он проиграл, и потребовать пересчета голосов. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте.