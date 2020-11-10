Трампизм выборы не проиграл

Результаты выборов в США всем известны, однако каждый из двух главных участников гонки по-прежнему считает победителем себя. Дональд Трамп прямо обвинил демократов в фальсификациях. «Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не разрешили увидеть», – написал он в Twitter. Почти все ключевые СМИ признали победителем Джо Байдена, но республиканцы не сдаются. Они оспорили итоги подсчета в Пенсильвании, Джорджии и Мичигане, а также требуют пересчета голосов в Висконсине. Штаб Трампа надеется, что спорный вопрос будет решаться в Верховном суде, в котором с недавних пор доминируют консерваторы. Если результаты выборов будут оспорены, республиканские легислатуры таких штатов, как Мичиган, смогут выдвинуть собственных выборщиков.