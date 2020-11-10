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Трампизм выборы не проиграл

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Алексей Сахнин
Если Байден делает акцент на умиротворении как «президент всех американцев» и обещает «снизить градус» противостояния, то многие сторонники Трампа готовятся к мобилизации /Reuters

Результаты выборов в США всем известны, однако каждый из двух главных участников гонки по-прежнему считает победителем себя. Дональд Трамп прямо обвинил демократов в фальсификациях. «Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не разрешили увидеть», – написал он в Twitter. Почти все ключевые СМИ признали победителем Джо Байдена, но республиканцы не сдаются. Они оспорили итоги подсчета в Пенсильвании, Джорджии и Мичигане, а также требуют пересчета голосов в Висконсине. Штаб Трампа надеется, что спорный вопрос будет решаться в Верховном суде, в котором с недавних пор доминируют консерваторы. Если результаты выборов будут оспорены, республиканские легислатуры таких штатов, как Мичиган, смогут выдвинуть собственных выборщиков.

Достижения демократической партии выглядят слабо. Она не смогла добиться успеха на выборах в сенат и потеряла места в палате представителей. Ставка демократов на расу и гендер не сработала. Трамп нарастил свои результаты среди афроамериканцев, латиноамериканцев и женщин. Единственной расовой группой, в которой поддержка действующего президента снизилась, стали белые.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных