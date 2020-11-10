Трампизм выборы не проиграл

Трампизм выборы не проигралНовая коалиция вокруг популизма и экономического национализма
Результаты выборов в США всем известны, однако каждый из двух главных участников гонки по-прежнему считает победителем себя. Дональд Трамп прямо обвинил демократов в фальсификациях. «Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не разрешили увидеть», – написал он в Twitter. Почти все ключевые СМИ признали победителем Джо Байдена, но республиканцы не сдаются. Они оспорили итоги подсчета в Пенсильвании, Джорджии и Мичигане, а также требуют пересчета голосов в Висконсине. Штаб Трампа надеется, что спорный вопрос будет решаться в Верховном суде, в котором с недавних пор доминируют консерваторы. Если результаты выборов будут оспорены, республиканские легислатуры таких штатов, как Мичиган, смогут выдвинуть собственных выборщиков.
Достижения демократической партии выглядят слабо. Она не смогла добиться успеха на выборах в сенат и потеряла места в палате представителей. Ставка демократов на расу и гендер не сработала. Трамп нарастил свои результаты среди афроамериканцев, латиноамериканцев и женщин. Единственной расовой группой, в которой поддержка действующего президента снизилась, стали белые.