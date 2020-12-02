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Ozon назвал самые популярные книги за десять лет

Ведомости

Онлайн-магазин Ozon назвал книги, которые покупали чаще всего за последние десять лет. Самой популярной книгой десятилетия у россиян стала книга психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. С момента выхода в 2017 году книгу Лабковского купили более 100 тыс. раз.

Книги по психологии и нон-фикшн обходят по популярности художественную литературу. В пятерку лидеров также вошли «7 навыков высокоэффективных людей» американского коуча Стивена Кови (единственная не выходила из топов по популярности в течение 10 лет), «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» психолога Людмилы Петрановской, «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд и «Пиши, сокращай» от Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой.

Шестой по популярности книгой стала «После трёх уже поздно» Масару Ибуки, седьмой — «Подсознание может все!» Джона Кехо. Восьмую строчку занял «Альбом по развитию речи для самых маленьких» Светланы Батяевой и Елены Савостьяновой, девятую — «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона. Топ-10 самых покупаемых россиянами книг замкнула «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» от Адель Фабер и Элейн Мазлиш.

Самым популярным автором в жанре художественной литературы стала Айн Рэнд, на второй строчке «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной. В то же время популярность художественной литературы падает. «Нон-фикшн и литература по психологии — фавориты последних пяти лет. Почти половина продаж книг за последние 10 лет пришлась на нон-фикшн, а спрос на художественную литературу в последние годы сократился на 25%», — сообщили в Ozon.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных