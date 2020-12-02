Ozon назвал самые популярные книги за десять лет

Самым популярным автором в жанре художественной литературы стала Айн Рэнд, на второй строчке «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной. В то же время популярность художественной литературы падает. «Нон-фикшн и литература по психологии — фавориты последних пяти лет. Почти половина продаж книг за последние 10 лет пришлась на нон-фикшн, а спрос на художественную литературу в последние годы сократился на 25%», — сообщили в Ozon.