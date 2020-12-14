Работа сервисов Google восстановлена после сбоя
Работа сервисов Google восстанавливается после того, как пользователи потеряли к ним доступ в результате сбоя, следует из данных на портале Downdetector.
На 18.09 число жалоб пользователей снизилось до 119. В самый пиковый момент (на 14:54) их число составляло 11 607. Пользователи сообщали, что не работают YouTube, Gmail и Google-документы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании, большинство проблем устранено, восстановительные работы продолжаются. «Мы устранили проблему с сервисом "Google Диск" для подавляющего большинства столкнувшихся с ней пользователей и продолжаем восстановительные работы», — приводит агентство выдержку из заявления компании.
Крупный сбой наблюдался в Великобритании, а также во Франции, Германии, Испании, Польше, Италии и других европейских странах. Кроме того, о невозможности использовать сервисы заявили пользователи из США, Турции, ОАЭ и Бразилии. Согласно данным Downdetector, проблемы с Google в России испытывали жители Москвы и Санкт-Петербурга.