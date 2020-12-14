Работа сервисов Google восстановлена после сбоя

Крупный сбой наблюдался в Великобритании, а также во Франции, Германии, Испании, Польше, Италии и других европейских странах. Кроме того, о невозможности использовать сервисы заявили пользователи из США, Турции, ОАЭ и Бразилии. Согласно данным Downdetector, проблемы с Google в России испытывали жители Москвы и Санкт-Петербурга.