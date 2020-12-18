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ТНТ объявил о закрытии «Дома-2»

Ведомости

Телеканал ТНТ завершает выпуск реалити-шоу «Дом-2», сообщила пресс-служба канала.

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ», — говорится в сообщении. Все подробности будут озвучены в эфире «Дом-2» 23 декабря в 23:00. Двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря в 22:00.

Директор ТНТ Роман Петренко отметил, что для сохранения конкурентоспособности телеканал должен сфокусироваться на том, что он делает «лучше других» – это сериалы и юмор. «Все остальное должно уйти. Все в мире конечно. Мы с сожалением и ностальгией  провожаем «Дом-2», — заявил он. 

Реалити-шоу «Дом-2» впервые вышло в эфир в 2004 г. За 16 лет его участниками стали несколько тысяч людей со всего мира, среди них Ольга Бузова, Алена Водонаева, Виктория Боня и многие другие. На проекте было сыграно около 30 свадеб, на свет появилось 14 детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных