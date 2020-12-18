ТНТ объявил о закрытии «Дома-2»

Реалити-шоу «Дом-2» впервые вышло в эфир в 2004 г. За 16 лет его участниками стали несколько тысяч людей со всего мира, среди них Ольга Бузова, Алена Водонаева, Виктория Боня и многие другие. На проекте было сыграно около 30 свадеб, на свет появилось 14 детей.