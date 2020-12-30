Глава «Газпром-медиа» объяснил причину закрытия «Дома-2»
Телеканалу ТНТ пришлось отказаться от реалити-шоу «Дом-2» в связи с убыточностью проекта, сообщил гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, пишет «Интерфакс».
«Спорное заявление, что зрителем этой программы оставалось молодое поколение. Дело в том, что проекту "Дом-2" исполнилось более 15 лет. И безусловно, предельно популярный в начале, да и в середине и на пике своего развития, он стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным», — сказал Жаров.
По его словам, попытки изменить что-то внутри формата не привели к успеху. Решение о закрытии телепроекта приняло руководство телеканала. «Мы его поддержали, потому что чётко видели, сколько мы денег на нем теряем», — сказал он.
18 декабря ТНТ объявил о закрытии «Дома-2». Финальный выпуск программы выйдет 30 декабря. Реалити-шоу впервые вышло в эфир в 2004 г. Директор ТНТ Роман Петренко говорил, что слот телепроекта в 23:00 заменит линейка из пяти программ в жанре стендап.