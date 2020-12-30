Глава «Газпром-медиа» объяснил причину закрытия «Дома-2»

«Спорное заявление, что зрителем этой программы оставалось молодое поколение. Дело в том, что проекту "Дом-2" исполнилось более 15 лет. И безусловно, предельно популярный в начале, да и в середине и на пике своего развития, он стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным», — сказал Жаров.