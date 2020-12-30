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Глава «Газпром-медиа» объяснил причину закрытия «Дома-2»

Ведомости

Телеканалу ТНТ пришлось отказаться от реалити-шоу «Дом-2» в связи с убыточностью проекта, сообщил гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, пишет «Интерфакс».

«Спорное заявление, что зрителем этой программы оставалось молодое поколение. Дело в том, что проекту "Дом-2" исполнилось более 15 лет. И безусловно, предельно популярный в начале, да и в середине и на пике своего развития, он стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным», — сказал Жаров.

По его словам, попытки изменить что-то внутри формата не привели к успеху. Решение о закрытии телепроекта приняло руководство телеканала. «Мы его поддержали, потому что чётко видели, сколько мы денег на нем теряем», — сказал он.

18 декабря ТНТ объявил о закрытии «Дома-2». Финальный выпуск программы выйдет 30 декабря. Реалити-шоу впервые вышло в эфир в 2004 г. Директор ТНТ Роман Петренко говорил, что слот телепроекта в 23:00 заменит линейка из пяти программ в жанре стендап.

Ранее по теме: ТНТ объявил о закрытии «Дома-2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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