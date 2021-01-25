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Disney заблокировал просмотр некоторых мультфильмов из-за расизма

Ведомости

Американский стриминговый сервис Disney+ ограничил доступ к просмотру мультфильмов «Дамбо», «Питер Пэн», «Коты-аристократы» и фильма «Швейцарская семья Робинзонов» для детей младше семи лет из-за расизма, сообщает THE WRAP.

Картины более недоступны для просмотра детям младше семи лет. На взрослых аккаунтах мультфильмы посмотреть можно, но в начале просмотра появляется предупреждение о неуместных материалах. «Эта программа включает в себя негативное изображение и/или плохое обращение с людьми или культурами. Эти стереотипы были ошибочными тогда и неверны сейчас. Вместо того, чтобы удалять этот контент, мы хотим признать его вредное воздействие и извлечь уроки», — отмечает издание и приводит выдержку из графики. Она будет отображаться в течение 12 секунд в начале указанных мультфильмов.

Накануне сообщалось, что Disney начал сопровождать мультфильмы «Дамбо», «Питер Пэн» и «Коты-аристократы» на сервисе Disney+ предупреждениями о наличии в них «вредоносных расовых стереотипов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных