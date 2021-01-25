Disney заблокировал просмотр некоторых мультфильмов из-за расизма
Американский стриминговый сервис Disney+ ограничил доступ к просмотру мультфильмов «Дамбо», «Питер Пэн», «Коты-аристократы» и фильма «Швейцарская семья Робинзонов» для детей младше семи лет из-за расизма, сообщает THE WRAP.
Картины более недоступны для просмотра детям младше семи лет. На взрослых аккаунтах мультфильмы посмотреть можно, но в начале просмотра появляется предупреждение о неуместных материалах. «Эта программа включает в себя негативное изображение и/или плохое обращение с людьми или культурами. Эти стереотипы были ошибочными тогда и неверны сейчас. Вместо того, чтобы удалять этот контент, мы хотим признать его вредное воздействие и извлечь уроки», — отмечает издание и приводит выдержку из графики. Она будет отображаться в течение 12 секунд в начале указанных мультфильмов.
Накануне сообщалось, что Disney начал сопровождать мультфильмы «Дамбо», «Питер Пэн» и «Коты-аристократы» на сервисе Disney+ предупреждениями о наличии в них «вредоносных расовых стереотипов».