Disney заблокировал просмотр некоторых мультфильмов из-за расизма

Картины более недоступны для просмотра детям младше семи лет. На взрослых аккаунтах мультфильмы посмотреть можно, но в начале просмотра появляется предупреждение о неуместных материалах. «Эта программа включает в себя негативное изображение и/или плохое обращение с людьми или культурами. Эти стереотипы были ошибочными тогда и неверны сейчас. Вместо того, чтобы удалять этот контент, мы хотим признать его вредное воздействие и извлечь уроки», — отмечает издание и приводит выдержку из графики. Она будет отображаться в течение 12 секунд в начале указанных мультфильмов.