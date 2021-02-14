Делегация России в Вене завела канал в Telegram после заморозки в Twitter
Делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями завела канал в Telegram после того, как администрация Twitter временно заблокировала аккаунт дипломатов.
«Дорогие подписчики, приглашаем присоединиться к нашему Telegram-каналу. Остаемся на связи», — говорится в сообщении.
Дипломаты также выразили надежду, что временная заморозка была вызванной техническим сбоем, в противном случае произошедшее можно рассматривать как акт цензуры со стороны Twitter и неуважение к праву подписчиков на свободный доступ к информации.
О блокировке аккаунта российской делегации стало известно накануне. Вскоре аккаунт был разблокирован, администрация Twitter никак не комментировала произошедшее. Глава делегации Константин Гаврилов высказывал предположение, что причиной блокировки могла стать альтернативная позиция России по текущей военно-политической обстановке в Европе, которая была озвучена на семинаре ОБСЕ по военным доктринам.
Ранее в конце января МИД России заявил, что блокировка контента, к которой прибегает администрация крупнейших американских социальных сетей, наносит удар по демократической системе ценностей и противоречит принципу свободы слова.
В МИДе отметили, что ИТ-гиганты из США игнорируют демократические и этические нормы и сами беспрепятственно формируют облик современной коммуникационной инфраструктуры в собственных интересах.