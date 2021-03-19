Компания Medium Quality запустит видеостриминговую платформу

Разработчик видеоплатформы — агентство Surf. На сайте есть описание проекта по созданию видеоплатформы для компании Medium Quality. В нем говорится, что «контент потребляют и создают на мобильных устройствах, а YouTube до сих пор не умеет работать с вертикальными видео». О планах Medium Quality по запуску видеостриминговой платформы слышал и источник издания на рынке онлайн-кинотеатров.