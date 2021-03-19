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Компания Medium Quality запустит видеостриминговую платформу

Ведомости

Продакшен-компания Medium Quality, которая по данным Forbes, принадлежит продюсеру Вячеславу Дусмухаметову, разрабатывает видеостриминговую платформу The Hole. Она создается для транслирования своих YouTube-шоу в формате, удобном для просмотра на мобильном телефоне. 

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Медиум Кволити Продакшн» подала заявку на регистрацию товарных знаков The Hole и You the hole is watching. В магазине приложений для андроидов Google Play указано, что приложение The Hole находится в стадии тестирования. 

Единственным владельцем «Медиум Кволити Продакшн» является Юрий Дунин. В беседе с изданием он пояснил, что является не владельцем компании, а исполнительным и линейным продюсером продакшена. Соавтор сериала «Внутри Лапенко» Антон Лапенко говорил в интервью журналисту Юрию Дудю, что настоящий владелец Medium Quality — креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов.

Разработчик видеоплатформы — агентство Surf. На сайте есть описание проекта по созданию видеоплатформы для компании Medium Quality. В нем говорится, что «контент потребляют и создают на мобильных устройствах, а YouTube до сих пор не умеет работать с вертикальными видео». О планах Medium Quality по запуску видеостриминговой платформы слышал и источник издания на рынке онлайн-кинотеатров.

Medium Quality снимает и выпускает YouTube-проекты «Что было дальше?», «Я себя знаю!», «Внутри Лапенко» и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных