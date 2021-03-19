Компания Medium Quality запустит видеостриминговую платформу
Продакшен-компания Medium Quality, которая по данным Forbes, принадлежит продюсеру Вячеславу Дусмухаметову, разрабатывает видеостриминговую платформу The Hole. Она создается для транслирования своих YouTube-шоу в формате, удобном для просмотра на мобильном телефоне.
Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Медиум Кволити Продакшн» подала заявку на регистрацию товарных знаков The Hole и You the hole is watching. В магазине приложений для андроидов Google Play указано, что приложение The Hole находится в стадии тестирования.
Единственным владельцем «Медиум Кволити Продакшн» является Юрий Дунин. В беседе с изданием он пояснил, что является не владельцем компании, а исполнительным и линейным продюсером продакшена. Соавтор сериала «Внутри Лапенко» Антон Лапенко говорил в интервью журналисту Юрию Дудю, что настоящий владелец Medium Quality — креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов.
Разработчик видеоплатформы — агентство Surf. На сайте есть описание проекта по созданию видеоплатформы для компании Medium Quality. В нем говорится, что «контент потребляют и создают на мобильных устройствах, а YouTube до сих пор не умеет работать с вертикальными видео». О планах Medium Quality по запуску видеостриминговой платформы слышал и источник издания на рынке онлайн-кинотеатров.
Medium Quality снимает и выпускает YouTube-проекты «Что было дальше?», «Я себя знаю!», «Внутри Лапенко» и др.