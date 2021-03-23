Продажи книг в России упали на 12%
Продажи книг в России снизились по итогам 2020 г. на 12% до 84 млрд руб. (с учетом НДС), сообщил журналистам президент крупнейшей в стране издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, передает корреспондент «Ведомостей»
Эти данные учитывают продажи бумажных, электроннных книг и учебной литературы. Ранее Новиков давал прогноз о падении книжного рынка России по итогам пандемийного года на 15%.
Рынок электронных книг вырос на 32% до 8,2 млрд руб. По оценке «Эксмо-АСТ», ежегодно он теряет от пиратства 15-20%. При этом цифровые книги остаются одним из основных драйверов развития всего книжного рынка. В 2024 г., как прогнозируют в издательской группе, объём рынка электронных книг удвоится и превысит 20 млрд руб.
В случае благоприятной эпидемиологической обстановки продажи всех книг вернутся на уровень 2019 г. уже в этом году, прогнозирует Новиков. Рост книжного рынка России по итогам 2021 г., по его оценке, может составить 17%.
Книжные магазины в России из-за распространения коронавируса были закрыты с марта по июнь 2020 г. В апреле правительство внесло 79 организаций связи, технологических и медиакомпаний в список системообразующих предприятий. Список был подготовлен Минкомсвязи. В число таких предприятий попали крупные книжные издательства «Просвещение» и «Эксмо», а также магазины крупнейшей книжной сети «Читай-город – Буквоед».