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Продажи книг в России упали на 12%

Ведомости

Продажи книг в России снизились по итогам 2020 г. на 12% до 84 млрд руб. (с учетом НДС), сообщил журналистам президент крупнейшей в стране издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, передает корреспондент «Ведомостей»

Эти данные учитывают продажи бумажных, электроннных книг и учебной литературы. Ранее Новиков давал прогноз о падении книжного рынка России по итогам пандемийного года на 15%.

Рынок электронных книг вырос на 32% до 8,2 млрд руб. По оценке «Эксмо-АСТ», ежегодно он теряет от пиратства 15-20%. При этом цифровые книги остаются одним из основных драйверов развития всего книжного рынка. В 2024 г., как прогнозируют в издательской группе, объём рынка электронных книг удвоится и превысит 20 млрд руб.

В случае благоприятной эпидемиологической обстановки продажи всех книг вернутся на уровень 2019 г. уже в этом году, прогнозирует Новиков. Рост книжного рынка России по итогам 2021 г., по его оценке, может составить 17%.

Книжные магазины в России из-за распространения коронавируса были закрыты с марта по июнь 2020 г. В апреле правительство внесло 79 организаций связи, технологических и медиакомпаний в список системообразующих предприятий. Список был подготовлен Минкомсвязи. В число таких предприятий попали крупные книжные издательства «Просвещение» и «Эксмо», а также магазины крупнейшей книжной сети «Читай-город – Буквоед».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных