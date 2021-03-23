Продажи книг в России упали на 12%

Рынок электронных книг вырос на 32% до 8,2 млрд руб. По оценке «Эксмо-АСТ», ежегодно он теряет от пиратства 15-20%. При этом цифровые книги остаются одним из основных драйверов развития всего книжного рынка. В 2024 г., как прогнозируют в издательской группе, объём рынка электронных книг удвоится и превысит 20 млрд руб.