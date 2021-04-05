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Роскомнадзор продлил замедление работы Twitter до 15 мая

Ведомости

Роскомнадзор принял решение не блокировать Twitter в России и продлил до 15 мая замедление его работы с учетом удаления большей части запрещенного контента, сообщило ведомство.

«Тем самым компании Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещённого контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны», — говорится в сообщении.

По данным Роскомнадзора, после замедления работы Twitter в России 10 марта соцсеть удалила около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. записей с запрещенными в России материалами с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента. Также компания стала быстрее удалять запрещенный контент: из 650 новых ссылок было удалено 580. Среднее время удаления составило 81 ч. Согласно закону, у соцсетей есть 24 ч на удаление запрещенных материалов с момента получения уведомления.

В ведомстве добавили, что «соблюдение российского законодательства в полном объёме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России».

Ранее суд в Москве назначил Twitter три штрафа на сумму 8,9 млн руб. за отказ удалить публикации, призывающие несовершеннолетних участвовать в несанкционированной акции протеста 23 января.

Ранее по теме: Суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных