Роскомнадзор продлил замедление работы Twitter до 15 мая
Роскомнадзор принял решение не блокировать Twitter в России и продлил до 15 мая замедление его работы с учетом удаления большей части запрещенного контента, сообщило ведомство.
«Тем самым компании Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещённого контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны», — говорится в сообщении.
По данным Роскомнадзора, после замедления работы Twitter в России 10 марта соцсеть удалила около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. записей с запрещенными в России материалами с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента. Также компания стала быстрее удалять запрещенный контент: из 650 новых ссылок было удалено 580. Среднее время удаления составило 81 ч. Согласно закону, у соцсетей есть 24 ч на удаление запрещенных материалов с момента получения уведомления.
В ведомстве добавили, что «соблюдение российского законодательства в полном объёме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России».
Ранее суд в Москве назначил Twitter три штрафа на сумму 8,9 млн руб. за отказ удалить публикации, призывающие несовершеннолетних участвовать в несанкционированной акции протеста 23 января.