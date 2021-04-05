Роскомнадзор продлил замедление работы Twitter до 15 мая

По данным Роскомнадзора, после замедления работы Twitter в России 10 марта соцсеть удалила около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. записей с запрещенными в России материалами с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента. Также компания стала быстрее удалять запрещенный контент: из 650 новых ссылок было удалено 580. Среднее время удаления составило 81 ч. Согласно закону, у соцсетей есть 24 ч на удаление запрещенных материалов с момента получения уведомления.