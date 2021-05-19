«Новую газету» и ее главреда оштрафовали на 260 тыс. рублей по статье о фейках

Ранее в «Новой газете» пояснили, что протоколы были составлены из-за статьи Татьяны Юрасовой. Материал был удален по требованию Роскомнадзора в день его публикации – 23 января этого года. В тексте говорилось о предполагаемой подготовке провокаторов на несанкционированные акции в санатории в Подмосковье.