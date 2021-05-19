«Новую газету» и ее главреда оштрафовали на 260 тыс. рублей по статье о фейках
Мировой судья Басманного района Москвы признал «Новую газету» и ее главного редактора Дмитрия Муратова виновными в распространении заведомо ложной информации и оштрафовал на 260 тыс. руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
««Новой газете» назначен штраф в 200 тыс. рублей, главному редактору издания Дмитрию Муратову — 60 тыс. рублей», — сообщила Софинская.
Издание и главред признаны виновными по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ («Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной»). Судья назначил минимальное наказание, предусмотренное по этой статье.
Ранее в «Новой газете» пояснили, что протоколы были составлены из-за статьи Татьяны Юрасовой. Материал был удален по требованию Роскомнадзора в день его публикации – 23 января этого года. В тексте говорилось о предполагаемой подготовке провокаторов на несанкционированные акции в санатории в Подмосковье.