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«Новую газету» и ее главреда оштрафовали на 260 тыс. рублей по статье о фейках

Ведомости

Мировой судья Басманного района Москвы признал «Новую газету» и ее главного редактора Дмитрия Муратова виновными в распространении заведомо ложной информации и оштрафовал на 260 тыс. руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

««Новой газете» назначен штраф в 200 тыс. рублей, главному редактору издания Дмитрию Муратову — 60 тыс. рублей», — сообщила Софинская.

Издание и главред признаны виновными по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ («Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной»). Судья назначил минимальное наказание, предусмотренное по этой статье.

Ранее в «Новой газете» пояснили, что протоколы были составлены из-за статьи Татьяны Юрасовой. Материал был удален по требованию Роскомнадзора в день его публикации – 23 января этого года. В тексте говорилось о предполагаемой подготовке провокаторов на несанкционированные акции в санатории в Подмосковье.

Ранее по теме: Суд оштрафовал Telegram за неудаление призывов к участию в митингах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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