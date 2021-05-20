Зеленский заявил о риске отмены санкций США против «Северного потока — 2»
Встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом необходима, хотя для Украины она может иметь нежелательные последствия в виде снятия американских санкций с «Северного потока — 2», заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю второй годовщины своего вступления на пост президента.
«Какие риски главные? Например, сейчас большой риск того... что они, Россия, могут надавить на США или будут какие-то договоренности и снять санкции с "Северного потока". Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена», — цитирует «РИА Новости» Зеленского.
О планах администрации Байдена отказаться от введения санкций в отношении оператора строительства газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG 18 мая сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники. 20 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что отказ от введения санкций в отношении Nord Stream 2 AG — отвечает американским национальным интересам.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Организация данной встречи стала одной из тем состоявшихся накануне переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Блинкеном.
США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.