Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Медиа

Зеленский заявил о риске отмены санкций США против «Северного потока — 2»

Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом необходима, хотя для Украины она может иметь нежелательные последствия в виде снятия американских санкций с «Северного потока — 2», заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю второй годовщины своего вступления на пост президента.

«Какие риски главные? Например, сейчас большой риск того... что они, Россия, могут надавить на США или будут какие-то договоренности и снять санкции с "Северного потока". Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена», — цитирует «РИА Новости» Зеленского.

О планах администрации Байдена отказаться от введения санкций в отношении оператора строительства газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG 18 мая сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники. 20 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что отказ от введения санкций в отношении Nord Stream 2 AG — отвечает американским национальным интересам.

13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Организация данной встречи стала одной из тем состоявшихся накануне переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Блинкеном.

США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.

Ранее по теме: В Кремле позитивно оценили отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных