Зеленский заявил о риске отмены санкций США против «Северного потока — 2»

США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.