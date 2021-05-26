Роскомнадзор обязал Facebook и Twitter локализовать базы данных до 1 июля
Facebook, Twitter и другие социальные сети обязаны локализовать базы данных российских пользователей до 1 июля, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства.
В конце января 2020 г. Роскомнадзор возбудил административное производство против Facebook и Twitter, так как компании не предоставили информацию о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России. В феврале суд оштрафовал компании на 4 млн руб. каждую за нарушение части 8 статьи 13.11 КоАП («Нарушение законодательства РФ в области персональных данных»).
Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В декабре 2019 г. были приняты поправки, которые многократно увеличили штрафы за отказ локализовать данные граждан РФ. Теперь за нарушение грозит от 1 до 6 млн руб.