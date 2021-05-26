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Роскомнадзор обязал Facebook и Twitter локализовать базы данных до 1 июля

Ведомости

Facebook, Twitter и другие социальные сети обязаны локализовать базы данных российских пользователей до 1 июля, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства.

«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», — говорится на слайде, который представил Вагнер (цитата по ТАСС). По его словам, компаниям направлены соответствующие требования.

В конце января 2020 г. Роскомнадзор возбудил административное производство против Facebook и Twitter, так как компании не предоставили информацию о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России. В феврале суд оштрафовал компании на 4 млн руб. каждую за нарушение части 8 статьи 13.11 КоАП («Нарушение законодательства РФ в области персональных данных»).

Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В декабре 2019 г. были приняты поправки, которые многократно увеличили штрафы за отказ локализовать данные граждан РФ. Теперь за нарушение грозит от 1 до 6 млн руб.

Ранее по теме: Роскомнадзор потребовал от Facebook и Twitter информацию о локализации данных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных