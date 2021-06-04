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Жаров допустил введение квоты на российский контент на зарубежных видеоплатформах

Ведомости

Введение обязательного присутствия российского контента на зарубежных видеоплатформах и стриминговых сервисах является «хорошей протекционистской мерой», данный вопрос сейчас обсуждается среди игроков индустрии. Об этом заявил «Ведомостям» на ПМЭФ-2021 генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров.

По его словам, подобный приоритет национальных видеоплатформ и стриминговых сервисов перед зарубежными есть во Франции, Турции и Китае.

«Обязательность присутствия национального контента, как это делается во Франции, там была цифра в 20%, сейчас эта цифра 30% на всех платформах. Это хорошая протекционистская мера для своего контента. Я думаю, что тут не надо изобретать велосипед, тут надо ориентироваться в опыт наших коллег, которые уже находятся в более глубоком процессе присутствия транснациональных платформ в цифровой среде и действовать также, понятно что своих надо защищать», — рассказал Жаров, отвечая на вопрос о том, стоит ли рассматривать как угрозу экспансии зарубежных сервисов российского рынка после анонса Netflix о съемках первого оригинального российского сериала.

По его словам, в некоторых зарубежных странах транснациональные платформы, которые работают с производством видеоконтента, инвестируют «определенные деньги в специальные фонды, на которые осуществляется производство национального продукта». Эта идея также обсуждается среди участников индустрии, отметил Жаров.

«В этом отношении и мы и индустрия думает, я думаю, что в ближайший год и индустрия и «Газпром-медиа» сформируем свою позицию», — отметил он.

Ранее по теме: Netflix анонсировал съемки первого российского сериала «Анна К»

Netflix в его англоязычной версии доступен россиянам с 2015 г. В октябре 2020 г. американский стриминговый сервис в партнерстве с «Национальной медиа группой» запустил локализованную русскоязычную версию сайта. На тот момент сервис уже предлагал подписчикам 40 российских фильмов и анонсировал увеличение из количества в ближайшей перспективе. Уже в этом году Netflix заключил несколько сделок, в том числе, пакетных с крупными российскими продюсерскими компаниями. В их числе, — «Марс Медиа», сервис приобрел пять фильмов кинокомпании, также кинокомпания СТВ, у которой Netflix купил права на популярные у россиян фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».

В конце мая сервис анонсировал съемки первого российского оригинального сериала «Анна К». Его продюсерами стали создатели сериала «Эпидемия» (права на его показ Netflix приобрел осенью 2020 г., сериал вышел в линейке Netflix Originals) — Валерий Федорович, Евгений Никишов, Роман Кантор и продюсер Сергей Корнихин (фильмы «Верность», «Я худею», сериал для ТНТ «Толя-робот»). Главную роль в этом проекте исполнит Светлана Ходченкова.

Ранее по теме: Самые яркие моменты первых дней ПМЭФ-2021. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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