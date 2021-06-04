Жаров допустил введение квоты на российский контент на зарубежных видеоплатформах
Введение обязательного присутствия российского контента на зарубежных видеоплатформах и стриминговых сервисах является «хорошей протекционистской мерой», данный вопрос сейчас обсуждается среди игроков индустрии. Об этом заявил «Ведомостям» на ПМЭФ-2021 генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров.
По его словам, подобный приоритет национальных видеоплатформ и стриминговых сервисов перед зарубежными есть во Франции, Турции и Китае.
«Обязательность присутствия национального контента, как это делается во Франции, там была цифра в 20%, сейчас эта цифра 30% на всех платформах. Это хорошая протекционистская мера для своего контента. Я думаю, что тут не надо изобретать велосипед, тут надо ориентироваться в опыт наших коллег, которые уже находятся в более глубоком процессе присутствия транснациональных платформ в цифровой среде и действовать также, понятно что своих надо защищать», — рассказал Жаров, отвечая на вопрос о том, стоит ли рассматривать как угрозу экспансии зарубежных сервисов российского рынка после анонса Netflix о съемках первого оригинального российского сериала.
По его словам, в некоторых зарубежных странах транснациональные платформы, которые работают с производством видеоконтента, инвестируют «определенные деньги в специальные фонды, на которые осуществляется производство национального продукта». Эта идея также обсуждается среди участников индустрии, отметил Жаров.
«В этом отношении и мы и индустрия думает, я думаю, что в ближайший год и индустрия и «Газпром-медиа» сформируем свою позицию», — отметил он.
Netflix в его англоязычной версии доступен россиянам с 2015 г. В октябре 2020 г. американский стриминговый сервис в партнерстве с «Национальной медиа группой» запустил локализованную русскоязычную версию сайта. На тот момент сервис уже предлагал подписчикам 40 российских фильмов и анонсировал увеличение из количества в ближайшей перспективе. Уже в этом году Netflix заключил несколько сделок, в том числе, пакетных с крупными российскими продюсерскими компаниями. В их числе, — «Марс Медиа», сервис приобрел пять фильмов кинокомпании, также кинокомпания СТВ, у которой Netflix купил права на популярные у россиян фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».
В конце мая сервис анонсировал съемки первого российского оригинального сериала «Анна К». Его продюсерами стали создатели сериала «Эпидемия» (права на его показ Netflix приобрел осенью 2020 г., сериал вышел в линейке Netflix Originals) — Валерий Федорович, Евгений Никишов, Роман Кантор и продюсер Сергей Корнихин (фильмы «Верность», «Я худею», сериал для ТНТ «Толя-робот»). Главную роль в этом проекте исполнит Светлана Ходченкова.