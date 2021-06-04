Жаров допустил введение квоты на российский контент на зарубежных видеоплатформах

«Обязательность присутствия национального контента, как это делается во Франции, там была цифра в 20%, сейчас эта цифра 30% на всех платформах. Это хорошая протекционистская мера для своего контента. Я думаю, что тут не надо изобретать велосипед, тут надо ориентироваться в опыт наших коллег, которые уже находятся в более глубоком процессе присутствия транснациональных платформ в цифровой среде и действовать также, понятно что своих надо защищать», — рассказал Жаров, отвечая на вопрос о том, стоит ли рассматривать как угрозу экспансии зарубежных сервисов российского рынка после анонса Netflix о съемках первого оригинального российского сериала.