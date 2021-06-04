Издатель «Ведомостей» договорился о партнерстве с МГИМО

«Как в политике, так и в бизнесе существует запрос на компетентные разносторонне образованные кадры и качественную аналитику. Уверен, наши совместные образовательные программы будут играть существенную роль в формировании высокопрофессионального кадрового резерва нашей дипломатии», — прокомментировал Еремин. Торкунов подчеркнул, что «крайне важными сферами нашего взаимодействия станут экологическое просвещение, международная журналистика, организация дискуссий на российских и международных площадках».