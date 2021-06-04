Издатель «Ведомостей» договорился о партнерстве с МГИМО
Издатель «Ведомостей» — «Бизнес ньюс медиа» — договорился о сотрудничестве с университетом МГИМО, соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ-2021 председатель совета директоров компании Иван Еремин и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Документ предполагает развитие образовательных программ в рамках курса магистерской подготовки журналистов в МГИМО, организацию стажировок и практик студентов, аспирантов и выпускников МГИМО в изданиях «Бизнес ньюс медиа», проведение совместных научно-практических и учебных мероприятий, создание Школы деловой и международной журналистики и Международного центра гуманитарного сотрудничества и академической дипломатии.
Стороны соглашения также намерены осуществлять разработку научных и просветительских проектов в России и за рубежом и оказывать поддержку программам международного сотрудничества, таким как «Трианонский диалог», «Сочинский диалог», «Центр АСЕАН» и др.
«Как в политике, так и в бизнесе существует запрос на компетентные разносторонне образованные кадры и качественную аналитику. Уверен, наши совместные образовательные программы будут играть существенную роль в формировании высокопрофессионального кадрового резерва нашей дипломатии», — прокомментировал Еремин. Торкунов подчеркнул, что «крайне важными сферами нашего взаимодействия станут экологическое просвещение, международная журналистика, организация дискуссий на российских и международных площадках».
В ходе форума были также подписаны соглашения о партнерском сотрудничестве «Бизнес ньюс медиа» с фондом «Инносоциум» (социальная платформа фонда «Росконгресс») и Федерацией парусного спорта России.