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Издатель «Ведомостей» договорился о партнерстве с МГИМО

Ведомости

Издатель «Ведомостей» — «Бизнес ньюс медиа» — договорился о сотрудничестве с университетом МГИМО, соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ-2021 председатель совета директоров компании Иван Еремин и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Документ предполагает развитие образовательных программ в рамках курса магистерской подготовки журналистов в МГИМО, организацию стажировок и практик студентов, аспирантов и выпускников МГИМО в изданиях «Бизнес ньюс медиа», проведение совместных научно-практических и учебных мероприятий, создание Школы деловой и международной журналистики и Международного центра гуманитарного сотрудничества и академической дипломатии.

Издатель «Ведомостей» и Росконгресс договорились о сотрудничестве

Стороны соглашения также намерены осуществлять разработку научных и просветительских проектов в России и за рубежом и оказывать поддержку программам международного сотрудничества, таким как «Трианонский диалог», «Сочинский диалог», «Центр АСЕАН» и др.

«Как в политике, так и в бизнесе существует запрос на компетентные разносторонне образованные кадры и качественную аналитику. Уверен, наши совместные образовательные программы будут играть существенную роль в формировании высокопрофессионального кадрового резерва нашей дипломатии», — прокомментировал Еремин. Торкунов подчеркнул, что «крайне важными сферами нашего взаимодействия станут экологическое просвещение, международная журналистика, организация дискуссий на российских и международных площадках».

В ходе форума были также подписаны соглашения о партнерском сотрудничестве «Бизнес ньюс медиа» с фондом «Инносоциум» (социальная платформа фонда «Росконгресс») и Федерацией парусного спорта России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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