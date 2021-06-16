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RT предложил сотрудникам выплаты по 57,5 тыс. рублей за вакцинацию

Ведомости

Государственный медиахолдинг Russia Today (RT) предложил единовременные выплаты по 57 500 руб. каждому сотруднику, который уже сделал прививку от коронавируса, или планирует ее сделать до 10 июля текущего года. Об этом написала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. 

«Руководством канала было принято решение осуществить единовременную выплату в размере 57 500 рублей всем сотрудникам, которые сделали прививку от коронавируса или сделают ее до 10 июля 2021 года. Сотрудники, которые планируют вакцинироваться, но еще имеют антитела после болезни, могут принести сертификат о вакцинации позже», — процитировала Симоньян письмо оперштаба медиахолдинга, которое пришло сотрудникам. 

В пресс-службе RT на запрос «Ведомостей» о предполагаемом количестве сотрудников, которым будет выплачена компенсация и общем объеме выплат на данные цели, не ответили. 

В письме отмечается, что «у каждого сотрудника RT есть возможность поставить вакцины «Эпиваккорона», «Ковивак» или «Спутник V» через наш канал или в своей поликлинике. Симоньян заверила, что «все выплаты осуществляются из коммерческих, то есть самостоятельно заработанных средств».

RT — государственный медиахолдинг, его финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. В 2020 г. АНО «ТВ-Новости», управляющее телеканалами RT на разных языках и их интернет-версиями, получило в совокупности 27,4 млрд руб., сообщал РБК. На 2021 г. Минфин планировал выделить из бюджета на финансирование порядка 27,3 млрд руб. По данным «СПАРК-Интефакса», АНО «ТВ-Новости» в 2020 г. получила выручку в 808,4 млн руб., прибыль составила порядка 706,7 млн руб. При этом RT не раскрывала данные о численности сотрудников медиахолдинга.

Ранее сегодня главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья Елена Андреева и Ольга Микаилова подписали постановления об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли и услуг. Обязательные прививки должны сделать работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и т.д.

Также работодатели должны до 15 июля обеспечить вакцинацию 60% сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. К 15 августа сотрудники компаний должны сделать вторую прививку. Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей Москвы составит до 50 тыс. руб., для организаций – до 300 тыс. руб. При повторном нарушении штрафы составят до 1 млн руб.

Ранее по теме: Путин заявил о нецелесообразности обязательной вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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