RT предложил сотрудникам выплаты по 57,5 тыс. рублей за вакцинацию

RT — государственный медиахолдинг, его финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. В 2020 г. АНО «ТВ-Новости», управляющее телеканалами RT на разных языках и их интернет-версиями, получило в совокупности 27,4 млрд руб., сообщал РБК. На 2021 г. Минфин планировал выделить из бюджета на финансирование порядка 27,3 млрд руб. По данным «СПАРК-Интефакса», АНО «ТВ-Новости» в 2020 г. получила выручку в 808,4 млн руб., прибыль составила порядка 706,7 млн руб. При этом RT не раскрывала данные о численности сотрудников медиахолдинга.