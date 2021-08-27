Верховный суд ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов

21 июля минюст сообщил в своем Telegram-канале о подаче в Верховный суд иска о ликвидации БАЖ. Как пояснили в ведомстве, ранее оно вынесло ассоциации письменное предупреждение в связи с нарушением законодательства об общественных объединениях. При этом организация в ответном письме признала выявленные нарушения и необходимость их устранения, отметили в министерстве. Однако о чем именно идет речь, в ведомстве не уточнили.