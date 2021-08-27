Верховный суд ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов
Верховный суд Белоруссии удовлетворил иск министерства юстиции страны о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), говорится в Telegram-канале объединения.
В сообщении уточняется, что суд решил «признать неважными» доводы представителя БАЖ, что иск ведомства не должен быть удовлетворен. Так, представителю ассоциации сказали, что он «неправильно понимает закон».
На сайте БАЖ уточняется, что 9 июня этого года белорусский минюст приступил к масштабной проверке деятельности журналистов. 14 июля сотрудники службы безопасности провели обыск в офисе ассоциации, после чего опечатки здание и заблокировали доступ туда. В тот же день заблокировали также операции по банковскому счету организации.
21 июля минюст сообщил в своем Telegram-канале о подаче в Верховный суд иска о ликвидации БАЖ. Как пояснили в ведомстве, ранее оно вынесло ассоциации письменное предупреждение в связи с нарушением законодательства об общественных объединениях. При этом организация в ответном письме признала выявленные нарушения и необходимость их устранения, отметили в министерстве. Однако о чем именно идет речь, в ведомстве не уточнили.
Со ссылкой на законодательство Белоруссии минюст заявил, что любое объединение в течение трех дней после получения предупреждения должно письменно сообщить об устранении нарушений и предоставить подтверждающие документы. БАЖ же не предприняла необходимые меры, «что недопустимо», подчеркнули в министерстве. Это и стало основанием для ликвидации организации.
В самой БАЖ заявили, что белорусские журналисты после президентских выборов 9 августа 2020 г. «столкнулись с небывалой ранее волной репрессий против редакций и журналистов». На этих выборах победил занимающий пост главы государства с 1994 г. Александр Лукашенко, набравший, по официальным данным, 80,08% голосов избирателей. После этого в стране начались массовые акции протеста, которые длились несколько месяцев.
БАЖ действует с осени 1995 г. Ее участниками являются более 1300 представителей сферы медиа. В 2004 г. организация получила от Европейского парламента премию им. Сахарова «За свободу мысли», в 2011 г. — «Премию свободы Атлантического совета» США, а в 2020 г. — награду правительств Канады и Великобритании за свободу СМИ.