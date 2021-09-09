ФНС потребовала признать банкротом учредителя газеты «Советский спорт»

«Коммерсантъ» со ссылкой на базу Мосгорсуда также указал, что в 2021 г. «Советский спорт» получил от двух сотрудников иски о взыскании зарплаты. Один из работников редакции рассказал, что не получает денег с апреля. Другой экс-сотрудник газеты заявил, что у той остались долги по зарплате перед ним. Яременко ответил, что «все судебные решения исполнены, серьезных долгов нет».