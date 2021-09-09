ФНС потребовала признать банкротом учредителя газеты «Советский спорт»
Инспекция Федеральной налоговой службы №9 по г. Москве (ИФНС) 6 сентября подала в Арбитражный суд столицы заявление о признании банкротом компании «Редакция газеты «Советский спорт» — учредителя одноименного издания. Это следует из электронной картотеки суда.
Заявление было принято к рассмотрению 8 сентября. Заседание по делу назначено на 5 октября этого года.
«Советский спорт», по данным на его официальном сайте, является старейшим спортивным изданием страны. Газета была основана в 1924 г. и до 1945 г. называлась «Красный спорт». Помимо печатной версии имеет одноименный портал. Генеральным директором и главным редактором издания является Николай Яременко.
По данным «СПАРК-Интерфакса», с 2014 по 2016 г. «Советский спорт» принадлежал издательскому дому «Комсомольская правда», после чего перешел «Ура медиа». 3 августа этого года у газеты вновь сменился владелец. Им стал Евгений Филиппов, которому принадлежат 80% компании «Премьермедиаинвест» (медиахолдинг 1st Media Invest, куда входит 21 региональное издание из разных городов России). Остальными 20% владеет Федор Щербаков.
Чистый убыток «Советского спорта» в 2020 г. вырос более чем в два раза — до 48,2 млн руб. после 21,5 млн руб. в 2019 г. Выручка газеты составила 86,4 млн руб., тогда как годом ранее — 117,2 млн руб.
Яременко, комментируя иск, пояснил, что основная часть проблем издания связана с 2017–2019 годами, когда «были войны между акционерами» и «накопились налоговые долги». «Сейчас острота проблемы не такая серьезная», — заявил он «Коммерсанту». Яременко выразил уверенность в том, что процедура банкротства «Советского спорта» не будет запущена, так как издание покроет долг перед ФНС. Сейчас погашена большая часть от всей суммы, отметил он.
«Коммерсантъ» со ссылкой на базу Мосгорсуда также указал, что в 2021 г. «Советский спорт» получил от двух сотрудников иски о взыскании зарплаты. Один из работников редакции рассказал, что не получает денег с апреля. Другой экс-сотрудник газеты заявил, что у той остались долги по зарплате перед ним. Яременко ответил, что «все судебные решения исполнены, серьезных долгов нет».