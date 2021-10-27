Хабенский назначен худруком МХТ им. А. П. Чехова
Российский актер Константин Хабенский станет художественным руководителем МХТ им. А.П. Чехова, сообщила пресс-служба Минкультуры. Действующий руководитель труппы театра, Сергей Женовач, покидает должность по собственному желанию.
«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский», — отмечается в сообщении Министерства культуры.
Также Министерство культуры сообщило о назначении Владимира Кехмана гендиректором МХАТ им. М. Горького. «При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра», — отмечается в сообщении министерства. До последнего времени и. о. директора этого театра был Олег Михайлов.
Константин Хабенский — известный российский актер театра и кино, известный зрителю по ролям в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также «Адмиралъ», «Географ глобус пропил», «Селфи» и др. Также сыграл главную роль в сериале «Метод». Кроме того, являлся режиссером и сценаристом фильма «Собибор». Хабенский служит в МХТ им. А. П. Чехова с 2003 г., благодаря чему «хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри», указано в сообщении Минкультуры.