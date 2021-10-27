Хабенский назначен худруком МХТ им. А. П. Чехова

Константин Хабенский — известный российский актер театра и кино, известный зрителю по ролям в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также «Адмиралъ», «Географ глобус пропил», «Селфи» и др. Также сыграл главную роль в сериале «Метод». Кроме того, являлся режиссером и сценаристом фильма «Собибор». Хабенский служит в МХТ им. А. П. Чехова с 2003 г., благодаря чему «хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри», указано в сообщении Минкультуры.