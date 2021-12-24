Аркадий Водахов назначен генеральным продюсером ТНТ
Аркадий Водахов станет генеральным продюсером ТНТ с января следующего года, после того как этот пост оставит Александр Дулерайн, сообщила пресс-служба «Газпром-медиа». Пока Водахов является заместителем генпродюсера телеканала.
Водахов пришел в «Газпром-медиа» в 2012 г. Он был креативным директором Comedy Radio, в 2015 г. стал генеральным продюсером ТНТ4, а в 2018-2020 гг. работал креативным продюсером спортивного субхолдинга «Матч». Кроме того, Водахов участвовал в создании сериала «Бихэппи» как сценарист и креативный продюсер и продюсировал комедийный проект «Батя».
Дулерайн работал на ТНТ с 2002 г. Сначала он был маркетинг-директором, потом стал заместителем генерального директора, а в 2009 г. занял пост генерального продюсера. В 2017 г. он покинул эту должность, чтобы заняться международной экспансией ТНТ, а год спустя вернулся к управлению каналом. Среди наиболее успешных проектов ТНТ, где Дулерайн был одним из продюсеров, – передачи и сериалы «Наша Russia», «Реальные пацаны», «Измены», «Ольга» и др. Также Дулерайн был шоураннером сериала «Вне себя» видеосервиса Premier.
Генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров сообщил «Ведомостям», что Дулерайн хочет заняться собственными проектами в качестве режиссера и принял решение не продлевать контракт, который завершается 31 декабря. «Аркадий Водахов займет пост генпродюсера в 2022 г. Считаю, что таким образом преемственность, сохранение традиции канала будут соблюдены в полном объеме», — сказал он.
Вчера об уходе Дулерайна с ТНТ после Нового года рассказали «Ведомостям» два источника, присутствовавших на встрече с участием генерального директора телеканала Романа Петренко. Тогда же стало известно о будущем назначении Водахова. Также собеседники «Ведомостей» заявили, что новым местом работы Дулерайна может стать совместное предприятие, которое создают «Национальная медиа группа» и основатель Comedy Club Артур Джанибекян.
ТНТ — флагманский канал холдинга «Газпром-медиа». Петренко возглавлял ТНТ с 2002 по 2013 г. При нем канал сделал ставку на молодежь, став за указанное время лидером в своей целевой аудитории (россияне 14-44 лет): средняя доля канала за 2012 г. составила 13,4%. Самые известные проекты ТНТ, запущенные при Петренко, — Comedy Club, «Дом-2», «Универ», «Счастливы вместе», «Битва экстрасенсов», «Наша Russia» и «Окна». В 2013 г. Петренко ушел с ТНТ и переехал жить в США, где работал над сценариями, но осенью 2018 г. вернулся управлять ТНТ и новым видеосервисом ГПМ «ТНТ Premier» (сейчас — Premier). Последние пять лет доля ТНТ в ЦА снизилась: с 10,6% в январе – ноябре 2017 г. до 8,7% за аналогичный период 2021 г., следует из данных Mediascope.