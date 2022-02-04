Telegram грозят штрафы по двум делам в ФРГ на общую сумму 55 млн евро

В газете также сообщили, что правительство впервые провело переговоры с руководством мессенджера. В ведомстве подчеркнули, что беседа была конструктивной, стороны также обязались поддерживать диалог. При этом, по данным Süddeutschen Zeitung, в правительстве все еще не видят признаков изменения позиции Telegram. Ранее Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ сообщило о создании специальной рабочей группы для расследования угроз и призывов к убийствам, распространяющихся через Telegram. В сообщении ведомства говорилось, что пандемия COVID-19 поспособствовала радикализации людей на площадке, где публикуются призывы к расправам, направленные на политических деятелей, а также представителей науки и медицины, которые публично участвуют в борьбе с пандемией. В число лиц, которым угрожали расправой из-за их политики и высказываний по коронавирусу, входят премьер-министры Саксонии и Мекленбурга.