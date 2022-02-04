Telegram грозят штрафы по двум делам в ФРГ на общую сумму 55 млн евро
Мессенджеру Telegram может грозить до 55 млн евро штрафов по двум текущим судебным процессам в ФРГ, сообщает немецкая газета Süddeutschen Zeitung со ссылкой на пресс-секретаря Минюста страны.
Речь идет о делах по двум нарушениям закона о правоприменении в социальных сетях — компания не указала контактное лицо для общения с властями и не обеспечила работу механизма для подачи жалоб на противоправный контент в соответствии с местным законодательством. За первое нарушение закон предполагает штраф в размере до 50 млн евро, за второе — до 5 млн. «Минюст уже давно призывает к тому, чтобы ненависть и травля были подвергнуты остракизму и устранены из Telegram. Однако компания до сих пор не сделала этого», — подчеркнули в ведомстве.
В газете также сообщили, что правительство впервые провело переговоры с руководством мессенджера. В ведомстве подчеркнули, что беседа была конструктивной, стороны также обязались поддерживать диалог. При этом, по данным Süddeutschen Zeitung, в правительстве все еще не видят признаков изменения позиции Telegram. Ранее Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ сообщило о создании специальной рабочей группы для расследования угроз и призывов к убийствам, распространяющихся через Telegram. В сообщении ведомства говорилось, что пандемия COVID-19 поспособствовала радикализации людей на площадке, где публикуются призывы к расправам, направленные на политических деятелей, а также представителей науки и медицины, которые публично участвуют в борьбе с пандемией. В число лиц, которым угрожали расправой из-за их политики и высказываний по коронавирусу, входят премьер-министры Саксонии и Мекленбурга.
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер не исключила блокировку мессенджера в качестве крайней меры в случае, если Telegram продолжит нарушать немецкое законодательство. Она также заявила, что Германия обсуждает вопрос регулирования мессенджера с другими европейскими странами.
В распространении противоправного контента Telegram обвиняли и в ряде других стран, включая США, Бразилию, Иран и Индонезию. В России мессенджер уже оплатил штрафы на общую сумму 15 млн руб. по шести делам за неудаление запрещенного контента. Компания также вошла в список иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительство в России в рамках так называемого закона о «приземлении», однако пока это требование не выполнила.