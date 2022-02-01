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Минюст Германии начал расследование в отношении Telegram

Эксперты считают блокировку мессенджера маловероятной
Елизавета Неупокоева
В Германии Telegram далеко не самый популярный мессенджер / Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Атаку на Telegram в Германии можно назвать эшелонированной. На прошлой неделе Федеральное уголовное ведомство Германии (BKA) создало целевую рабочую группу по Telegram для улучшения возможностей расследования правонарушений с использованием мессенджера.

12 января глава МВД Германии Нэнси Фезер в интервью газете Die Zeit указала, что Telegram используется экстремистскими группировками. «На платформе призывают к ненависти и насилию», – отметила министр. В частности, правительство расследует предполагаемые угрозы убийством, сделанные в Telegram в адрес Мануэлы Швезиг, премьер-министра земли Мекленбург – Передняя Померания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных