Минюст Германии начал расследование в отношении Telegram

Минюст Германии начал расследование в отношении TelegramЭксперты считают блокировку мессенджера маловероятной
Атаку на Telegram в Германии можно назвать эшелонированной. На прошлой неделе Федеральное уголовное ведомство Германии (BKA) создало целевую рабочую группу по Telegram для улучшения возможностей расследования правонарушений с использованием мессенджера.
12 января глава МВД Германии Нэнси Фезер в интервью газете Die Zeit указала, что Telegram используется экстремистскими группировками. «На платформе призывают к ненависти и насилию», – отметила министр. В частности, правительство расследует предполагаемые угрозы убийством, сделанные в Telegram в адрес Мануэлы Швезиг, премьер-министра земли Мекленбург – Передняя Померания.
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