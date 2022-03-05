Совет директоров «Эха Москвы» разорвал контракт с Венедиктовым

По мнению Генпрокуратуры, материалы, размещаемые телеканалом «Дождь» и радиостанцией «Эхо Москвы», «содержат призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан России, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя».