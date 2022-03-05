Совет директоров «Эха Москвы» разорвал контракт с Венедиктовым
Совет директоров «Эха Москвы» разорвал контракт с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на самого Венедиктова.
1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Спустя некоторое время радиостанцию отключили от эфира. Позднее были заблокированы страницы «Эха Москвы» в «Яндекс.Дзене».
Представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам «Эха Москвы» и телеканалу «Дождь» «за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».
По мнению Генпрокуратуры, материалы, размещаемые телеканалом «Дождь» и радиостанцией «Эхо Москвы», «содержат призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан России, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя».
Алексей Венедиктов заявлял, что редакция радиостанции «категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры, приведшим к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта», и будет оспаривать это решение. Позже владелец «Эха Москвы» — компания «Газпром-медиа» — объявила о решении ликвидировать радиостанцию.
«Эхо Москвы» — российская круглосуточная информационно-разговорная радиостанция. Впервые вышла в эфир 22 августа 1990 г. в Москве под названием «Радио-М». Станция вела свое вещание более чем в тридцати российских городах.