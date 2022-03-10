Шнуров временно покинул пост генпродюсера RTVI
Генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров принял решение на время покинуть свой пост, говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте телеканала. Такое решение принято из-за разнящегося с редакционной политикой телеканала личного мнения Шнурова.
«Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI. Не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — сказал Шнуров.
Гендиректор телеканала Ольга Ливень отметила, что «конфликт между этими взглядами и личной позицией Сергея, высказываемой им в его музыкальных произведениях, будет неизбежен». «Желаем Сергею успехов в его начинаниях», — отметила она.
Шнуров занял пост генпродюсера RTVI в июне 2020 г. после ухода Алексея Пивоварова с поста главного редактора телеканала.
Планировалось, что лидер рок-группы «Ленинград» займется созданием и продвижением неновостных продуктов, обновлением и продвижением бренда канала, будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания. Телеканал RTVI вещает в 69 странах на русском языке.