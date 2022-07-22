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Брилев заявил об уходе из ВГТРК и своем «последнем» выпуске «Вестей»

Ведомости

Замдиректора ВГТРК по спецпроектам, ведущий телеканала «Россия 1» Сергей Брилев сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) об уходе из «Вестей в субботу». Журналист рассказал, что выпуск от 26 февраля стал для него последним в роли ведущего субботних «Вестей». Он добавил, что также ушел из руководства ВГТРК.

«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул замдиректора канала)», — написал он.

Телеведущий рассказал, что после этого отправился в страны Латинской Америки. Он побывал в Бразилии, Парагвае, Уругвае, Аргентине и других странах, где снял 33 материала, в том числе несколько спецрепортажей и мини-фильмов. По словам Брилева, в это воскресенье в эфир выйдет его документальный фильм «Мировой водораздел». До конца года он анонсировал премьеру еще двух проектов. Брилев отметил, что в середине апреля вернулся в Москву, где ему сделали операцию. После он несколько недель проходил реабилитацию.

Ранее телеведущий опроверг информацию о своем уходе из ВГТРК. Он аргументировал это тем, что продолжает выходить в эфир телеканала «Россия-24». В конце марта Брилев попал под санкции Великобритании. Отмечалось, что он больше не сможет воспользоваться своими активами в стране и вести там бизнес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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