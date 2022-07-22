Брилев заявил об уходе из ВГТРК и своем «последнем» выпуске «Вестей»
Замдиректора ВГТРК по спецпроектам, ведущий телеканала «Россия 1» Сергей Брилев сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) об уходе из «Вестей в субботу». Журналист рассказал, что выпуск от 26 февраля стал для него последним в роли ведущего субботних «Вестей». Он добавил, что также ушел из руководства ВГТРК.
«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул замдиректора канала)», — написал он.
Телеведущий рассказал, что после этого отправился в страны Латинской Америки. Он побывал в Бразилии, Парагвае, Уругвае, Аргентине и других странах, где снял 33 материала, в том числе несколько спецрепортажей и мини-фильмов. По словам Брилева, в это воскресенье в эфир выйдет его документальный фильм «Мировой водораздел». До конца года он анонсировал премьеру еще двух проектов. Брилев отметил, что в середине апреля вернулся в Москву, где ему сделали операцию. После он несколько недель проходил реабилитацию.
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