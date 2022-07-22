Брилев заявил об уходе из ВГТРК и своем «последнем» выпуске «Вестей»

Телеведущий рассказал, что после этого отправился в страны Латинской Америки. Он побывал в Бразилии, Парагвае, Уругвае, Аргентине и других странах, где снял 33 материала, в том числе несколько спецрепортажей и мини-фильмов. По словам Брилева, в это воскресенье в эфир выйдет его документальный фильм «Мировой водораздел». До конца года он анонсировал премьеру еще двух проектов. Брилев отметил, что в середине апреля вернулся в Москву, где ему сделали операцию. После он несколько недель проходил реабилитацию.