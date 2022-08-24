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Новым генпродюсером RTVI вместо Сергея Шнурова стал Константин Обухов

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Должность главного креативного продюсера телеканала RTVI занял продюсер Comedy Club Production Константин Обухов, сообщается на сайте телеканала. Предыдущий генпродюсер Сергей Шнуров покинул пост в марте.

«Для меня большой вызов занять позицию генпродюсера канала и создать контент, который будет интересен не только в России, но и во всех регионах присутствия RTVI», – заявил Обухов.

Новый генпродюсер добавил, что последние 10-15 лет были успешными для развития юмористических форматов на телевидении. Вместе с развитием отрасли, по его словам, усиливались и ограничения, на фоне которых спрос на юмор и сатиру, тем не менее, остался.

По словам гендиректора RTVI Ольги Пивень, перед Обуховым стоит задача создать контент, который поможет омолодить и расширить аудиторию телеканала.

Шнуров объявил о временном уходе с поста генпродюсера RTVI в марте, пояснив, что его мнение в контексте происходящих событий во многом может не совпадать с редакционной политикой телеканала. Он занял пост генпродюсера RTVI в июне 2020 г. после ухода Алексея Пивоварова (сейчас внесен в реестр иностранных агентов) с поста главного редактора телеканала. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных