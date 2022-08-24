Новым генпродюсером RTVI вместо Сергея Шнурова стал Константин Обухов

Шнуров объявил о временном уходе с поста генпродюсера RTVI в марте, пояснив, что его мнение в контексте происходящих событий во многом может не совпадать с редакционной политикой телеканала. Он занял пост генпродюсера RTVI в июне 2020 г. после ухода Алексея Пивоварова (сейчас внесен в реестр иностранных агентов) с поста главного редактора телеканала.