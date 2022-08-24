Новым генпродюсером RTVI вместо Сергея Шнурова стал Константин Обухов
Должность главного креативного продюсера телеканала RTVI занял продюсер Comedy Club Production Константин Обухов, сообщается на сайте телеканала. Предыдущий генпродюсер Сергей Шнуров покинул пост в марте.
«Для меня большой вызов занять позицию генпродюсера канала и создать контент, который будет интересен не только в России, но и во всех регионах присутствия RTVI», – заявил Обухов.
Новый генпродюсер добавил, что последние 10-15 лет были успешными для развития юмористических форматов на телевидении. Вместе с развитием отрасли, по его словам, усиливались и ограничения, на фоне которых спрос на юмор и сатиру, тем не менее, остался.
По словам гендиректора RTVI Ольги Пивень, перед Обуховым стоит задача создать контент, который поможет омолодить и расширить аудиторию телеканала.
Шнуров объявил о временном уходе с поста генпродюсера RTVI в марте, пояснив, что его мнение в контексте происходящих событий во многом может не совпадать с редакционной политикой телеканала. Он занял пост генпродюсера RTVI в июне 2020 г. после ухода Алексея Пивоварова (сейчас внесен в реестр иностранных агентов) с поста главного редактора телеканала.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.