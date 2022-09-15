Верховный суд отозвал у сайта «Новой газеты» лицензию электронного СМИ
Верховный суд России удовлетворил административный иск Роскомнадзора и отозвал у сайта «Новой газеты» лицензию электронного СМИ, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
«Суд постановил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности СМИ — электронного печатного издания "Новая газета" — удовлетворить», — огласил решение судья.
5 сентября Басманный суд Москвы лишил лицензии печатную версию «Новой газеты» из-за того, что газета не предоставила устав редакции в установленный законом о СМИ срок. Главный редактор Дмитрий Муратов назвал решение суда «ничтожным, заказным, политическим» и не имеющим под собой оснований.
28 марта Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом. В тот же день редакция издания объявила, что приостанавливает выпуск газеты в бумажном и электронном виде «до конца спецоперации России на Украине».
7 апреля уехавшие из России сотрудники «Новой газеты» запустили новое издание «Новая газета. Европа», которое в конце того же месяца было заблокировано Роскомнадзором. Позднее в середине июля журналисты издания объявили о запуске «Новой рассказ-газеты», однако и сайт этого проекта вскоре был заблокирован за дискредитацию ВС России.
«Новая газета» была основана в 1993 г., главный редактор издания Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 г. вместе с журналисткой с Филиппин Марией Рессе. Большая часть премии (около 40,2 млн руб.) была передана Муратовым на благотворительность, а уже в июне этого года Муратов продал свою медаль на аукционе за $103,5 млн. У истоков издания стоял и другой лауреат Нобелевской премии мира – единственный президент СССР Михаил Горбачев.
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