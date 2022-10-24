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Сервис «Новости» получит свой бренд

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У агрегатора «Новости» появится свой бренд с отдельной командой и стратегией по развитию. Сервис не будет интегрирован в приложение «Дзена», сообщил директор по контенту платформы «Дзена» Ринат Низамов, передает ТАСС.

«На странице Dzen.ru, где вверху осталась привычная поисковая строка "Яндекса", остался виджет с погодой. А дальше идут "Новости" и привычная лента "Дзена". Но, пожалуй, это один из немногих факторов, которые нас объединяют. Помимо того, что мы действительно под одной крышей — Dzen.ru вместе с "Новостями" — будем находиться», — сказал Низамов в рамках «Дзен-понедельника».

После реализации сделки по передаче «Дзена» и «Новостей» VK будет активно инвестировать в платформу «Дзен», сообщил Низамов. По его словам, сервисы не будут конкурировать, а, наоборот, помогать друг другу. Низамов рассказал, что «Дзен» в составе VK получит доступ к новой аудитории.

В сентябре «Яндекс» объявил о закрытии сделки по продаже сервисов «Дзен» и «Новости» компании VK. Информация о сумме сделки не раскрывалась. Сделка по покупке «Яндексом» сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club у VK была завершена 9 сентября. Одобрение Федеральной антимонопольной службы на проведение сделки по продаже Delivery Club, «Дзена» и «Новостей» компании «Яндекс» и VK получили в конце августа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных