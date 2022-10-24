Сервис «Новости» получит свой бренд

«На странице Dzen.ru, где вверху осталась привычная поисковая строка "Яндекса", остался виджет с погодой. А дальше идут "Новости" и привычная лента "Дзена". Но, пожалуй, это один из немногих факторов, которые нас объединяют. Помимо того, что мы действительно под одной крышей — Dzen.ru вместе с "Новостями" — будем находиться», — сказал Низамов в рамках «Дзен-понедельника».