Сервис «Новости» получит свой бренд
У агрегатора «Новости» появится свой бренд с отдельной командой и стратегией по развитию. Сервис не будет интегрирован в приложение «Дзена», сообщил директор по контенту платформы «Дзена» Ринат Низамов, передает ТАСС.
«На странице Dzen.ru, где вверху осталась привычная поисковая строка "Яндекса", остался виджет с погодой. А дальше идут "Новости" и привычная лента "Дзена". Но, пожалуй, это один из немногих факторов, которые нас объединяют. Помимо того, что мы действительно под одной крышей — Dzen.ru вместе с "Новостями" — будем находиться», — сказал Низамов в рамках «Дзен-понедельника».
После реализации сделки по передаче «Дзена» и «Новостей» VK будет активно инвестировать в платформу «Дзен», сообщил Низамов. По его словам, сервисы не будут конкурировать, а, наоборот, помогать друг другу. Низамов рассказал, что «Дзен» в составе VK получит доступ к новой аудитории.
В сентябре «Яндекс» объявил о закрытии сделки по продаже сервисов «Дзен» и «Новости» компании VK. Информация о сумме сделки не раскрывалась. Сделка по покупке «Яндексом» сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club у VK была завершена 9 сентября. Одобрение Федеральной антимонопольной службы на проведение сделки по продаже Delivery Club, «Дзена» и «Новостей» компании «Яндекс» и VK получили в конце августа.