Канделаки прокомментировала информацию о приостановке съемок комедийных шоу на ТНТ
Телеканал ТНТ 28 октября презентует новый сезон, который включает 60 проектов. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора канала ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале.
«Друзья, шутки шутите? Немного терпения и вы всё узнаете — уже в эту пятницу у нас презентация нового сезона ТНТ, 60 новых проектов, ждите новостей», — написала Канделаки.
Таким образом и.о. директора телеканала прокомментировала публикацию Telegram-канала Baza о приостановке съемок комедийных шоу ТНТ. Это якобы произошло из-за отъезда комиков из России и смены руководства телеканала. Baza утверждает, что Канделаки, возглавив ТНТ, решила сосредоточиться на производстве сериалов.
В частности, Telegram-канал утверждал, что ситуация коснулась шоу «Импровизация» и «Comedy Баттл». Уточняется, что съемки нового сезона последнего проекта перенесли на 2023 г. Позже ведущий Comedy Club Павел Воля заявил, что шоу продолжает работу.
Шоу «Comedy Баттл» впервые вышло в эфир в 2010 г., а «Импровизация» идет на ТНТ с 2016 г. Постоянными участниками последнего проекта являются комики Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун. Павел Воля ведет шоу.
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