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Канделаки прокомментировала информацию о приостановке съемок комедийных шоу на ТНТ

Ведомости

Телеканал ТНТ 28 октября презентует новый сезон, который включает 60 проектов. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора канала ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале. 

«Друзья, шутки шутите? Немного терпения и вы всё узнаете — уже в эту пятницу у нас презентация нового сезона ТНТ, 60 новых проектов, ждите новостей», — написала Канделаки. 

Таким образом и.о. директора телеканала прокомментировала публикацию Telegram-канала Baza о приостановке съемок комедийных шоу ТНТ. Это якобы произошло из-за отъезда комиков из России и смены руководства телеканала. Baza утверждает, что Канделаки, возглавив ТНТ, решила сосредоточиться на производстве сериалов.

В частности, Telegram-канал утверждал, что ситуация коснулась шоу «Импровизация» и «Comedy Баттл». Уточняется, что съемки нового сезона последнего проекта перенесли на 2023 г. Позже ведущий Comedy Club Павел Воля заявил, что шоу продолжает работу. 

Шоу «Comedy Баттл» впервые вышло в эфир в 2010 г., а «Импровизация» идет на ТНТ с 2016 г. Постоянными участниками последнего проекта являются комики Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун. Павел Воля ведет шоу. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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