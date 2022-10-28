В Крыму погибла глава подразделения «Россия сегодня» Бабаева

Бабаевой было 50 лет. Она работала в газете «Московские новости», «Известиях», также с 2004 по 2006 г. возглавляла представительство «РИА Новости» в Великобритании. После возвращения в Россию Бабаева работала заместителем главного редактора в «Московских новостях», затем - шеф-редактором журнала «Профиль».