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В Крыму погибла глава подразделения «Россия сегодня» Бабаева

Ведомости

В результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой погибла глава регионального подразделения медиахолдинга «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева, сообщают «РИА Новости».

«Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать», — отметил гендиректор медиахолдинга Дмитрий Киселев.

Бабаевой было 50 лет. Она работала в газете «Московские новости», «Известиях», также с 2004 по 2006 г. возглавляла представительство «РИА Новости» в Великобритании. После возвращения в Россию Бабаева работала заместителем главного редактора в «Московских новостях», затем - шеф-редактором журнала «Профиль».

В 2013-2016 гг. Бабаева стала главным редактором интернет-портала «Газета.ру». С декабря 2016 г. — советником МИА «Россия сегодня», с августа 2019 г. — руководителем регионального подразделения медиахолдинга в Симферополе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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