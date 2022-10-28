В Крыму погибла глава подразделения «Россия сегодня» Бабаева
В результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой погибла глава регионального подразделения медиахолдинга «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева, сообщают «РИА Новости».
«Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать», — отметил гендиректор медиахолдинга Дмитрий Киселев.
Бабаевой было 50 лет. Она работала в газете «Московские новости», «Известиях», также с 2004 по 2006 г. возглавляла представительство «РИА Новости» в Великобритании. После возвращения в Россию Бабаева работала заместителем главного редактора в «Московских новостях», затем - шеф-редактором журнала «Профиль».
В 2013-2016 гг. Бабаева стала главным редактором интернет-портала «Газета.ру». С декабря 2016 г. — советником МИА «Россия сегодня», с августа 2019 г. — руководителем регионального подразделения медиахолдинга в Симферополе.