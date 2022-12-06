«Первый канал» сообщил о возвращении в эфир шоу «Пусть говорят»
«Первый канал» покажет новые выпуски ток-шоу «Пусть говорят». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Отмечается, что шоу вернется в эфир уже 6 декабря, новый эпизод выйдет в 19.50. Ведущим программы останется Дмитрий Борисов. В пресс-службе отметили, что спецвыпуски в преддверии Нового года будут посвящены прогнозам и необычным людям.
В соцсетях «Первый канал» также опубликовал тизер будущих выпусков. В частности, в новых эпизодах «Пусть говорят» речь будет идти о пророчествах Ванги, натальных картах мировых лидеров и проектах Илона Маска по покорению космоса.
«Первый канал» прекратил показ развлекательных программ после начала спецоперации на Украине. В том числе из сетки вещания убрали шоу «Вечерний Ургант», «Давай поженимся», «Модный приговор», «Жить здорово» и «Пусть говорят». 2 сентября гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил о планах вернуть развлекательные программы, а также запустить новые шоу.
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