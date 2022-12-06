«Первый канал» сообщил о возвращении в эфир шоу «Пусть говорят»

Отмечается, что шоу вернется в эфир уже 6 декабря, новый эпизод выйдет в 19.50. Ведущим программы останется Дмитрий Борисов. В пресс-службе отметили, что спецвыпуски в преддверии Нового года будут посвящены прогнозам и необычным людям.