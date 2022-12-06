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«Первый канал» сообщил о возвращении в эфир шоу «Пусть говорят»

Ведомости

«Первый канал» покажет новые выпуски ток-шоу «Пусть говорят». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Отмечается, что шоу вернется в эфир уже 6 декабря, новый эпизод выйдет в 19.50. Ведущим программы останется Дмитрий Борисов. В пресс-службе отметили, что спецвыпуски в преддверии Нового года будут посвящены прогнозам и необычным людям.

В соцсетях «Первый канал» также опубликовал тизер будущих выпусков. В частности, в новых эпизодах «Пусть говорят» речь будет идти о пророчествах Ванги, натальных картах мировых лидеров и проектах Илона Маска по покорению космоса. 

«Первый канал» прекратил показ развлекательных программ после начала спецоперации на Украине. В том числе из сетки вещания убрали шоу «Вечерний Ургант», «Давай поженимся», «Модный приговор», «Жить здорово» и «Пусть говорят». 2 сентября гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил о планах вернуть развлекательные программы, а также запустить новые шоу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных