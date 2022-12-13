Новый анимационный фильм Хаяо Миядзаки выйдет летом 2023 года

Миядзаки объявил о завершении карьеры аниматора в 2013 г., однако вернулся в 2017 г., чтобы начать работу над картиной «Как поживаете?». Его самой популярной работой считается фильм «Унесенные призраками». (2001). Картина была удостоена таких наград, как приз Японской киноакадемии, «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля в 2002 г., «Оскар» в 2003 г.