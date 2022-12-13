Новый анимационный фильм Хаяо Миядзаки выйдет летом 2023 года
Новый анимационный фильм японского режиссера Хаяо Миядзаки выйдет летом 2023 г., объявила студия Ghibli на своей странице в Twitter.
«Анонсирован новый полнометражный фильм режиссера Хаяо Миядзаки и студии Ghibli "Как поживаете?", он выйдет в кинотеатрах Японии 14 июля 2023 г», — говорится в сообщении.
Новая картина Миядзаки создается по мотивам одноименной книги японского писателя Ёсино Гэндзабуро, опубликованной в 1937 г. Она считается классикой детской литературы в Японии. Книга рассказывает о подростке по имени Копер-кун из обеспеченной, интеллигентной семьи. Писатель затрагивает темы классового равенства, социалистической философии и марксистской экономики.
Миядзаки объявил о завершении карьеры аниматора в 2013 г., однако вернулся в 2017 г., чтобы начать работу над картиной «Как поживаете?». Его самой популярной работой считается фильм «Унесенные призраками». (2001). Картина была удостоена таких наград, как приз Японской киноакадемии, «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля в 2002 г., «Оскар» в 2003 г.