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Новый анимационный фильм Хаяо Миядзаки выйдет летом 2023 года

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Новый анимационный фильм японского режиссера Хаяо Миядзаки выйдет летом 2023 г., объявила студия Ghibli на своей странице в Twitter.

«Анонсирован новый полнометражный фильм режиссера Хаяо Миядзаки и студии Ghibli "Как поживаете?", он выйдет в кинотеатрах Японии 14 июля 2023 г», — говорится в сообщении.

Новая картина Миядзаки создается по мотивам одноименной книги японского писателя Ёсино Гэндзабуро, опубликованной в 1937 г. Она считается классикой детской литературы в Японии. Книга рассказывает о подростке по имени Копер-кун из обеспеченной, интеллигентной семьи. Писатель затрагивает темы классового равенства, социалистической философии и марксистской экономики.

Миядзаки объявил о завершении карьеры аниматора в 2013 г., однако вернулся в 2017 г., чтобы начать работу над картиной «Как поживаете?». Его самой популярной работой считается фильм «Унесенные призраками». (2001). Картина была удостоена таких наград, как приз Японской киноакадемии, «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля в 2002 г., «Оскар» в 2003 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных