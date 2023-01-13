«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в российском кинопрокате

В широкий прокат «Чебурашка» вышел 1 января 2023 г. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие, а самого Чебурашку рисовали с помощью компьютерной графики. Достигнуть рекордных кассовых сборов ему удалось за девять дней. Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозировали, что российский фильм потеснит первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона.