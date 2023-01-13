«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в российском кинопрокате
Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) государственного Фонда кино.
Общие сборы фильма по состоянию на 16.50 мск составили 3 528 556 464 руб. За первый уикенд фильм собрал 1 372 705 877 руб., за второй — 1 537 116 844 руб.
Абсолютный рекорд по сборам в России ранее принадлежал первой части «Аватара» Джеймса Кэмерона — 3 516 796 661 руб. Среди российских фильмов — картине «Холоп», снятой режиссером Климом Шипенко и вышедшей в 2019 г. (3 082 031 790 руб).
В широкий прокат «Чебурашка» вышел 1 января 2023 г. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие, а самого Чебурашку рисовали с помощью компьютерной графики. Достигнуть рекордных кассовых сборов ему удалось за девять дней. Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозировали, что российский фильм потеснит первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона.